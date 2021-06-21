警方以涉嫌利用新聞為工具，勾結外國勢力、危害國家安全，違反《國家安全法》為由，拘捕《蘋果日報》5名高層，並凍結相關公司與罪行相關的財產，引發公眾對傳媒變質、政治綁架新聞自由，以及政客混淆專業新聞工作者的關注和省思。從創刊時追求羶色腥，扭曲新聞話語和社會價值，再到目前「反中亂港」基地和反對派「金主」，公然呼籲外國制裁戕害香港。夠喇！《蘋果日報》要對過去所作所為，接受法律懲處、接受歷史審判！

香港是法治社會，一直標榜有法必依，違法必究，任何人和機構都不得凌駕於法律之上；但回歸前創立的《壹週刊》和《蘋果日報》，濫用所謂「第四權」的特殊地位，並以羶色腥、「狗仔隊」和多項游走法律偏鋒手法，衝擊甚至顛覆新聞運作和話語模式；而在主流媒體有待適應調整之時，再以媒體為工具、以新聞為幌子，無視法律和行業的專業規範，操弄政治手段，爭取實現一己的政治目的。隨着其政治立場與特區和中央愈趨對立，其政治顛覆性愈益顯露。從非法佔中到反修例黑暴，以《蘋果日報》為首的黃媒，在各大事件中扮演愈趨明顯的政治角色。有指《蘋果日報》的黎智英除是幕後金主和操盤人，更有輿論、有行動地公開要求外國對特區和中央政府實施制裁或敵對行動，令有關傳媒超越新聞專業界限，直接跨進政治漩渦，成為政治宣傳機器。今次拘捕行動，讓大家認清假新聞和假傳媒，並揭示這些假象背後的政治圖謀，須指出，一而再地涉嫌以文犯禁，而且每逢大型遊行，便例牌隨報附送抗議標語，這絕非正常新聞活動，不能再受到新聞自由的掩護庇蔭，僥倖求免刑責。

對於《蘋果日報》一案當中內容細節，待日後正式開審時將會一清二楚，但單從表面展露的訊息，我們已須嚴正怒叱：夠喇！第一，全面整治媒體亂象。第四權本是傳媒對政府的監察，但在反中亂港氛圍下，黃媒卻作出扭曲性操作，以媒體作包裝，引外力攻訐政府，更刻意以誤導、炒作、不盡不實報道，以及偏頗煽情評論，挑撥社會仇恨，煽惑反中亂港逆潮。禍根不摘，壞了的「蘋果」不丟，媒體和政治亂象難平。第二，不應對新聞自由跪低。《基本法》保障港人言論、新聞、出版自由，但這屬原則性的權力保障，而不是免罪金牌。政府不能再縱容，業界不能再怕事，應合力檢視和完善媒體運作和管理規範，有法必依地處置違法亂紀行為，以體現法治的一貫性和對其他持份者的公平性。

第三，理順媒體權責。有權自當承責，但積非成是的後真相，政治凌駕專業，立場決定事實，誇張造假的爆眼女、太子站等事件，竟成頭條新聞，更由香港散播至全球，雖經澄清，主事者卻仍道歉也不說一句，將謊言硬說成事實。這是傳媒亂象，政治亂局的其中一個根本源頭。即使《蘋果日報》被取締，也要其承擔法律和專業責任，連帶責成其他黃媒可以有立場，但不能弄虛作假和違法亂紀。本人望政府能做好新聞管理，不再容個別媒體和傳媒人恃權鬧事，不能重蹈蘋果事件覆轍！