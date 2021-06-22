功夫茶：冇得飛愈做愈縮　窮國泰不務正業

做生意，優勝劣汰，應該倒下嘅就點扶都唔會挺拔！該吔蕉食泥嘅，又點可能會再展鷹擊長空嘅雄姿勇態？更何況因長期管理不善而喺全球最佳航空公司排名老早跌出三甲嘅國泰航空？喺新冠肺炎疫情下，國泰航空愈做愈燶，諗起佢，聯想到嘅係細路仔玩雀雀，愈玩愈縮吖！

嗱！國泰去年獲港府近300億元公帑救亡後，根本已病入膏肓，救佢即係同倒錢落海冇乜分別，爛泥又點扶上壁！果不其然，收完政府巨額保就業補貼，國泰即先後展開大屠殺式裁員，炒近6,000名員工！又搞被嘲為「瘦雞餐」嘅自願離職計劃等，結果一樣係棺材拐杖──死頂！仍未能扭轉虧蝕命運！

翻查一下資料，喺全球疫情持續嚴峻下，國泰今年一月份載客量按年下跌99%，貨物及郵件亦按年大跌；阿哥，去到4月嘅載客量，較疫情前又係狂瀉，根本狂吞「偉哥」都係起唔到機㗎啦！也就難怪國泰立即公布落實「撲水」，發行6.5億美元債券。杯水車薪，依家一樣都係冇乜銀用！簡單來講，冇得飛，愈做愈縮嘅國泰航空，根本日日喺度燒緊銀紙，講緊係以10億元計！睇吓佢之前連半年優先股息約3億元都要拖欠政府，就知國泰財困就如攆走狐狸來了狼，一幫更比一幫兇啊！據報國泰為增加收入，正計劃設立一個網上購物平台，鼓勵客戶購買「國泰」生態系統內嘅商品、產品及服務，而非淨係購買機票！想多元發展，有冇咁易啊！

功夫茶寫到呢度，又諗起先前竹篙灣檢疫中心膳食差劣到爆出集體食物中毒事件，港府事後補鑊，檢控及撤換飯盒供應商「丹尼」，並邀請其他公司入標，結果國泰航空旗下嘅飲食服務最終中標。之不過，國泰食物質素一向欠佳，有市民甚至嘲諷佢與丹尼嘅食物「大家都一樣難食」。呢！有食過國泰飛機餐嘅都經常呻「難食」，好似有乘客就不滿單程飛日本都要5,000個大洋，但只有冷凍雞批，連加熱都欠奉，今時今日咁嘅服務，難怪予人印象差劣，對佢根本心死，難寄厚望！

功夫茶只能講，呢個就係信心問題！依家國泰可謂「不務正業」，又搞乜鬼「國泰生態系統」，一聽「國泰」，立刻恍如食滯！本報查詢其「生態系統」，國泰冇否認消息，之不過，葫蘆裏賣甚麼藥，國泰就話會適時公布更多資料喎！有指國泰高層把有關措施比作低成本航空公司亞洲航空嘅新業務，即食品配送、線上雜貨及健康和保險等領域。唉呀！一朝被蛇咬，十年怕草繩；搭錯國泰機，隨時冇得飛嘅朋友，唔知對佢啲「生態系統」是否有信心？見過鬼仲唔怕黑咩！