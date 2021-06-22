正論：漢奸禍港陷絕地　26載毒果瀕死期

善惡到頭終有報，壹傳媒大漢奸黎智英觸犯國安，官司纏身，囚在赤柱多久也是未知數，不過，他旗下《蘋果日報》死期就幾可肯定，報紙與動新聞最快在明日起停運，禍港26載慘淡收場。

壹傳媒連年虧損窮途末路，人所共知，大股東黎智英因涉及違反《港區國安法》，身陷囹圄，所持71%股份及資產被凍結，再加上壹傳媒5名高層日前被捕，與《蘋果》相關的3間公司又被控違反《港區國安法》，遭保安局凍結資產，涉款共1,800萬元，據稱壹傳媒手頭現金僅足夠維持原有營運數星期，資金鏈瀕斷裂，連出糧也有問題，台灣《蘋果》遣散費也未找清，現正尋求向法院申請撤銷保安局的資產凍結，以償付員工薪酬，不過缺乏理據支持下，相信資產解凍成數極微。

潛逃外國的黎智英助手Mark Simon，昨日外媒引述其說話表示，《蘋果》彈盡糧絕，將在「幾天之內」被迫停刊。稍後傳出壹傳媒董事會召開會議討論是否停止公司運作，據聞已有共識，如在周五或之前資產未能解封，公司欠缺資金營運，動新聞勢於本周五晚12時前停止更新，而周六，即是6月26日則為《蘋果》最後見報日，之後會停止運作。昨午網絡流傳該報內部向員工發出的訊息，打定輸數，員工可即時辭職，傍晚更傳出最快明日起停運。

假新聞專家《蘋果》末日降臨，這是不折不扣的真新聞，而且對於香港社會，對於大眾市民，都是一個好消息。剛過去周日是《蘋果》創刊26周年的日子，由1995年至今，為禍蒼生，假若五年是一代，荼毒了超過五代青年人。首先是破壞了傳統報業生態，帶來狗仔隊文化，渲染崇拜物質的扭曲價值觀，譁眾取寵，誨淫誨盜，付款叫慘案戶主陳健康北上尋歡，炮製假新聞，為香港傳媒界不能磨滅的恥辱，甚至不應被視為傳媒，只可以叫做「毒媒」。

黎智英創辦「毒媒」，披着民主自由的外衣，打着「新聞自由」旗號，掛羊頭賣狗肉，公然勾結外國勢力，不斷鼓吹反中亂港，其美國代理人的身份呼之欲出，司馬昭之心，路人皆見。黎作為金主，黑金秘捐政棍，與泛民主派人士大合奏，埋下仇恨的種子，26年間一代又一代年輕人被迷惑，成為政治工具而不自知，多年來上街示威搞事，《蘋果》「居功不少」，7年前的非法佔中以及兩年前的反修例暴潮，圖謀奪取管治權，若非《港區國安法》及時而出，陰謀或已得逞。

危及國安，拉人封戶，天經地義，《蘋果》連日來卻大做文章，自己害人有報應，卻扮成受害者，不停賣弄慘情，以被打壓新聞自由的可憐形象示人，又砌詞指《蘋果日報》3間公司被凍結資產，資金周轉困難，將會令員工無法領薪，博取外間同情。其實今次警方行動僅凍結《蘋果》3間相關公司1,800萬元資產，Mark Simon卻誇張形容指《蘋果》無法獲取更多資金，甚至指將於數日內出現經營困難，但其實已有傳媒踢爆指《蘋果日報》有足夠資金應付未來數月開支。亦有員工向其他傳媒透露，1,800萬元對該公司不是大數目，過往支薪並非只是透過現時被凍結3間公司的戶口，尚有其他公司的戶口可以作支薪用途。

狡兔三窟，黎智英及壹傳媒相關業務公司多達數十間，難一一封鎖，《蘋果》卻告急指將於周內停運，與月前的說法大有出入，相信今次是誇大其詞，上演「苦肉計」，大打悲情牌，以其慣技，在七一前燃起群眾憤怒情緒，埋下計時炸彈，同時找藉口結束《蘋果日報》營運，金蟬脫殼，避免有更多員工受牽連及減低被捕者入罪的機會，特別是眾多管理層及老闆黎智英，停止報刊媒體營運，即是再觸犯國安法的機會大減，增加申請保釋及抗辯的本錢。

壹傳媒「果斷」行動，不排除高層欲逃避支薪責任，留下資金將來移形換影，再出版時可以重新聘請員工，所以至今未有盡快安排提早發放遣散費及長期服務金，數百員工勢成雙失苦主，失業又失薪，可能要向勞工處尋求協助，把責任推給政府及納稅人。這批《蘋果》員工，身份一旦曝光，就如過街老鼠，想繼續做傳媒或轉行都甚困難，有誰會捉老鼠放入米缸，讓一粒老鼠屎弄污整煲粥？為虎作倀，下場悽慘，早知今日，何必當初。

無論如何，香港已經元氣大傷，想回到從前極為困難。這麼多年來，是誰為毒果遮風擋雨，充當保護傘包庇壹傳媒黎智英，相信大家心知肚明。慶父不死，魯難未已，要清除港英餘孽，香港才可以重新出發。一雞死一雞鳴，有腐敗的土壤，難保不會再長出毒蘋果！