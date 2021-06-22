世界視線：拜登外交騷亮眼　政敵又打台灣牌

美俄峰會後，美國政界的焦點開始紛亂，總統拜登的政敵急於阻礙拜登再下一城，與中國關係緩和，尤其是對總統大位仍野心勃勃的特朗普，對拜登的外交成績更是陰陽怪氣，連帶共和黨的風向派亦緊拉衫尾，近日更連番出招。

共和黨籍的美國駐聯合國前大使黑莉近日便說，若讓北京拿下台灣，「一切便完了」，這會助長北京其他侵略行動。黑莉這番立心不良的言論，完全是配合美國軍方前幾天才傳出北京攻台的時間又提前的所謂消息，也反映美國在兩年多的對華貿易戰、科技戰及金融戰後，還能打的亂華牌已經不多了。

黑莉是特朗普任總統時的外交大員，共和黨失去政權後，她也沒有好位置坐了。但到底是曾駐聯合國的大使，上周美國眾議院共和黨研究委員會舉行閉門會議，她也有出席，並向70名共和黨員大談對中國威脅的看法，除認為美國要在台灣問題上強硬，還呼籲與會的共和黨議員參與及支持杯葛北京冬奧，以免給北京彰顯大國實力的機會。

針對中國的言論只是表面，黑莉的真正目標是狙擊拜登參加七國集團（G7）峰會時態度軟弱，因為特朗普日前才對在G7峰會上與歐洲多國領導人勾肩搭背的拜登出言酸溜溜，又譏諷美俄峰會對俄羅斯是好消息，但「美國卻甚麼也沒得到」。如今黑莉跟風說，拜登出席G7峰會時對中國的立場太軟弱，更口出狂言指G7應直接承認台灣是一個主權國。

這個前外交官一卸任便反轉豬肚，既不理中美的三個聯合公報，也不理G7各國的外交立場，胡言亂語一番，說她是特朗普的應聲蟲實不為過，只是最終既抹黑自己的專業，又讓世界看到這樣的美國外交官，糗大了。

共和黨人對黑莉呼籲杯葛北京冬奧的議題反應不大，畢竟距離北京冬奧尚有一段時間，加上美國體育界涉及大量金主，共和黨有實權的人才不會那麼傻，早早表態，等着得罪金主、吃不了兜着走嗎？至於對華關係，尤其是打台灣牌，一不小心就會玩大了，口硬手軟的共和黨傳統精英豈會不知道。