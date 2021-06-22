美國亡華之心不死，對中國的攻擊便會是連綿不絕，此起彼落，但都是隔岸攻擊，阻止中國在外發展，能夠直接威脅北京的，主要是台灣與香港。台灣可以用武統威嚇，遏止台獨，可以爭取時間與空間與台獨對決。香港為英國、美國經營幾十年，也是可以觸動國際輿論，而且直接打擊中國對外金融和企業的發展；做不成美國攻華的橋頭堡，也是中美對弈，兵家必爭之地。

這幾年「顏色革命」失敗，美國不畏難而退，相反，相信正在暗中部署今後的安排，保存實力，也開拓新生力量，伺機再起。中國的對策，便不能如對待台獨那樣等待，而是趁勢來除惡務盡。

由於台灣仍未收回，礙於美國干預，不可能直接在台灣對付台獨。香港則不同，主權治權在手。動亂已證明美國不會顧慮中美關係，反而用香港因素來牽動中國內外。中國便不應在香港問題上有所猶豫，有所不確的期望，而是應徹底地剷除美國培植的勢力，消除動亂再起的條件與土壤。

國安法和國安公署便是除惡務盡的手段，開始時可能調研和組織安排需時，因為所有舉措都要有法可依，依法辦事，不存漏洞。這便可以向香港市民、國際社會交代，也不會讓反華勢力有把柄作攻擊。

香港反華勢力在這幾年的動亂中已暴露，政府正可按圖索驥，一一追查通緝。至少第一線的人物都可法辦，把一直以來反華勢力的龍頭組織和人物一網打盡。即使不是重刑，經審議判刑，他們的作為便無可隱瞞，也可作殺一儆百、阻嚇倣效者的作用，亦是公開地向海內外宣布，中國不能忍受侵犯國家安全的行為。

不過，在反華勢力中，有兩股是不易應付的，一是基督教與天主教教會，在動亂中介入極深。在6‧4還有不少天主教教堂舉辦追悼，不理會6‧4謊言早已被拆穿，表明對抗。或許他們的行為並不代表教會的官方立場，但以教會中人，用教會資源，教會是擺脫不了責任。台灣長老會是台獨的主要支持，香港不能讓這些來自外地的教會成為港獨的庇護者、培育者。國安公署對它們的活動要多加監視，中央也應對它們的教會總部提出警告。

二是非政府組織（NGO）。世界都知道資金、人事與政策都來自美國等國的NGO，是各地顏色革命的促成者、參與者甚至指揮組織者。它們大多用包裝進行政治滲透、策動，甚至可說是美國等的廣義的情報隊伍。俄羅斯與中國內地都用外國代理人的登記來規範它們，香港也應制訂政策對之規管。