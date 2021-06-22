前年11月，香港反中亂港和「港獨」勢力利用他們發起的反修例暴亂攻陷香港區議會，「預演」了一場「全面奪權」鬧劇，也是他們取得的「重大勝利」。然而，事物往往壞到頂點就會向好的方面轉化，暴亂瘋狂了就要被反暴亂撲滅。《港區國安法》在區議會選舉約半年後推出，整個局勢就根本扭轉，反中亂港和「港獨」勢力陷入滅頂之災。他們攻陷的區議會，吞進了多少議席就要吐出多少議席，或「自動離開」，或被清掃。

當時那場區議會選舉是在暴亂背景下進行的，是被暴亂和暴徒挾持的，反中亂港分子成為議員後，又兇狠粗暴地改變區議會的性質和工作，把它弄成支撐暴亂的「戰鬥場所」，花公帑幹顛覆政府之事，幹破壞社會秩序和法治之事，幹危害香港和國家安全之事，他們在區議會中公然宣揚「港獨」，公然呼籲外國制裁香港和中國。

可以說，他們惡行纍纍，國家利劍不能不落在他們頭上。最近，為了落實《港區國安法》的要求，港府已將香港區議會議員宣誓法例刊憲，計劃下個月安排宣誓。為了嚴肅認真完成宣誓，杜絕有人玩花樣，「打着紅旗反紅旗」，當局考慮制訂兩項措施，一是逐一宣誓，一是擬定作為違誓或宣誓無效的「負面清單」，按此推算，至少有170名借暴亂當選的區議員會被剝奪議席，包括18名正、副主席。

反對派政黨中的公民黨、新民主同盟的所有區議員當會「全數陣亡」，民主黨也將失去逾半百議席。大家知道，這些利用黑暴當選的議員，沒有一個不是極為仇視國安法、極度抗拒宣誓的，但他們絕不甘心被清理出去，他們更捨不得區議員的高薪和津貼，於是就想「大丈夫能屈能伸」潛伏下來，在宣誓時玩個「集體起哄，蒙混過關」。然而，這點小技豈能得逞？「逐一宣誓」可讓他們混不過去也。

「負面清單」方面，當局擬定凡參加去年旨在非法奪權「35+」初選活動的，借出議員辦事處作票站的，簽署「墨落無悔，堅定抗爭」聲明書的，都要被掃地出門也。