美國有間獨立機構統計發現，2020年美國媒體有超過1.5萬篇新聞報道炒作中國「軍事威脅」，比2019年大幅增加57%；而2021年首4個月，相關新聞報道就已超過8,500篇，預料全年更將達到3萬多篇。與此同時，美國國會相關話題也愈來愈頻繁，去年各種探討和文件中最少有139次提到中國軍事威脅，比前年增加近四成。這些數字說明甚麼？說明老美對中國崛起既怕又恨，既焦躁又無奈，乃至陷入集體歇斯底里。

正所謂，君子坦蕩蕩，小人長戚戚。美國媒體和政客熱衷於炒作中國軍事威脅，除了妖魔化中國，另一目的就是為五角大樓爭取更多軍費提供依據，說白了也就是維護軍工複合體的利益。軍工複合體是由軍火製造商、軍方、政客、華爾街、智庫及輿論界組成的利益集團，他們互相勾結，狼狽為奸。軍火製造商以各種理由游說議會政客和政府官員，再通過媒體製造輿論，確保華府增加軍事開支，甚至鼓動華府挑起地緣政治衝突或發動戰爭，以擴大軍火貿易。軍工複合體根深柢固，勢力龐大，無論哪一位總統上台，都必須對其妥協，甚至受其操控。

明乎此，就知道為何美國一直維持龐大軍事開支，即使沒有戰爭，軍費依然有增無減。特朗普是歷任總統中少數沒有發動軍事戰爭的一位，但在其任內，美國軍費開支和賣出軍火都創下歷史最高紀錄，不是很奇怪嗎？尤其是近年來，美國一方面不斷在南海和台海興風作浪，一方面不斷炒作中國軍事威脅，可謂司馬昭之心，路人皆知。難怪歐洲議會議員華萊士忍不住質問，中國在過去40年沒有轟炸過任何人，而美國每天都在轟炸別國，到底是誰威脅誰？

遺憾的是，好像華萊士這種頭腦清醒而且敢說真話的西方政客實在太少。他們絕大多數被美國政府牽着鼻子走，或被軍工複合體綁架，不僅失去思考能力，而且失去道德底線。