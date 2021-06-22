剛過去的周日是《蘋果日報》創刊26周年日子，亦即是說，這份反中亂港的毒媒，為禍香港已經26年了。大家可以留意到，香港報業生態在這段期間經歷了災難性的轉變，不少報刊停刊了，因為毒果鼓吹一股崇拜物質的扭曲價值觀，以及煽動逢中必反的心態，獲泛民主派人士支持，這股不良風氣一直蔓延，不少在這些年間成長的年輕人，都受到荼毒。

無知年輕人成為亂黨的工具，多年來大大小小的示威搞事，包括7年前的非法佔中以及兩年前的世紀暴潮，把香港社會撕裂，搖動百年根基，警隊高層也表示心痛，希望可以匡扶年輕人返回正途。

不過學好難，學壞容易，假若一直有這種不良傳媒在煽風點火，血氣方剛的年輕人對忠言左耳入右耳出，難保不會再有一次暴潮出現。除惡務盡，解鈴還須繫鈴人，要杜絕惡根，首先一定要解決了落毒的媒體。港府沒有能力止暴制亂，要靠《港區國安法》橫空出世，揮動尚方寶劍，撥亂反正，把反對派掃蕩，拉人封戶，讓毒果不能再生長。

外媒引述壹傳媒黎智英的走佬親信Mark Simon的說話，《蘋果日報》資產凍結後，有人試圖將資金存入他們的帳戶，但都失敗，公司無法獲得資金營運。據聞壹傳媒董事會昨日召開會議救亡，決定或將會停運毒果及動新聞。

其實《蘋果日報》內部士氣低落，早已潰不成軍，該報的高級管理層召集記者和編輯開緊急會議。部分員工打定輸數，計劃離職，甚至轉行，從事其他行業工作，主要是擔心其他媒體不會僱用曾經在該報工作的人。

這些人的憂慮是有理由的，但現在才擔心，實為時已晚，早在加入這個毒媒前應知道會有今日的下場，助紂為虐，從來都沒有好結果。既然走入魔道，那就與毒果共存亡了。