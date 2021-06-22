回顧百年歷史，中國披荊斬棘，一路走來並不容易。對我們造成創傷最深的國家，決不可看漏日本。日本之所以在明治維新後短短30年躍升為列強，背後是有美國在撐腰的。美國一直將日本視為代理人，搞亂東亞。

1853年，美國遠東艦隊司令海軍准將佩里，率船遠航到日本打開德川幕府200年的閉關鎖國。為甚麼是由建國不足百年的美國，而非其他歐洲列強前來打開大門？這並不是列強對日本有甚麼「特殊優待」，歸根結柢是日本資源匱乏，地理位置不便，他們對日本沒興趣。但在美國眼中，眼見東方的「肥豬肉」已被歐洲列強瓜分得差不多，他們迫切需要一個落腳點，尋找一個地區的代理人。事實證明，在日本躍升的過程中，美國扮演了關鍵角色。從19世紀60年代日本進行明治維新，短短30年時間，日本竟成為一個軍事強國，先擊敗晚清的北洋艦隊，再派兵參加八國聯軍侵華，繼而打敗俄國，以日本的原實力，這豈是容易之事？對於這段歷史，我們要看得清楚，其中日俄戰爭最終是在美國的斡旋下，日俄簽訂和約。

20世紀初，一戰後的巴黎和會上，列強竟將德國在山東的全部權益轉讓給日本，美國一直是幕後的主導！日本之後繼續其侵華行動，由佔領華北，再進攻華中華南，再殺入東南亞，把歐洲列強在亞洲的殖民地和部署翻天覆地！試想一個小小島國，既沒資源又沒能源，如果背後沒有金主撐腰，又怎可做出如此大規模的侵略行動？

日本一直不甘成為美國的棋子，在二戰過程中，日本急着攻打珍珠港，是刻意反制於人還是美國所設的苦肉計？還待進一步的歷史考究。但歷史可見，美國是早有準備。兩次世界大戰前期一直坐山觀虎鬥，最後又能在短時間內組織強大的軍隊介入戰爭，可見暗地裏早已未雨綢繆。日本在二戰中吞下美國兩顆原子彈，理論上應該恨美國入骨，但如今日本表面上依然服服帖帖，便是知道沒有美國的支持，他們是沒有條件辦大事的。目前日本一直跟着美國走，日本如想要民族自主，就要找準時機脫離美國控制。

日本給予中國不少創傷，而中國一直以德報怨，中華民族講究睦鄰友好，身懷有容乃大的文化。日本一直受中華文化影響，在中華民族復興的過程中，我們要進一步點醒日本，讓其知道自己不能再做美國的附庸，而是亞洲的一分子。環顧世界，新中國從來沒有建立霸權或殖民主義，自己努力克服問題去實現民族復興。日本須正心修身，放下打手身份，否則又怎可以像中國一樣恢復民族自信與尊嚴，未來與中國並肩前行？