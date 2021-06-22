江湖傳聞，毒果必須於7‧1前收檔，終於一語成讖。隨着漢奸黎、張劍虹等人涉違國安法被還押，公司資金遭保安局凍結，員工紛紛跳船，壹傳媒及毒果斷水缺人，營運下去已成不可能的任務。果不其然，正被本港警方通緝的漢奸黎洋助手Mark Simon透露，《蘋果日報》可能於數日內停刊；壹傳媒董事會昨日開會，進一步明言，若保安局拒絕解封資產，本周六將停運報紙及動新聞，意味這個反中亂港廿多年的最大亂源終於被掃進歷史垃圾堆。

自作孽，不可活，這一切當然是漢奸黎等人咎由自取。香港一直是宜商城市，只要經營有道，奉公守法，賺錢並非難事，奈何漢奸黎並非普通商人，創立壹傳媒負有政治任務，每逢「大時大節」，毒果鼓吹市民上街不遺餘力，除了連篇累牘不斷報道和造勢外，更會附送反中亂港的海報以及標語供遊行時高舉；更有甚者，到了立法會選舉，漢奸黎直情「公器私用」，藉毒果唱好其豢養的政客，再將他們送入議會；佔中及黑暴更不用多說，毒果煽動示威暴亂、抹黑京港政府以及警隊毫無底線，這根本不是傳媒機構，這是顛覆性政治組織。

再看黑暴高峰期，中央一直隱忍，多次舉行記者會呼籲黑手收手，停止暴亂，但漢奸黎不僅當成耳邊風，甚至赤膊上陣，跑往美國覲見白宮洋主子，狂言「為美國而戰」，更與戴耀廷等人密謀如何透過操縱選舉染指特首寶座，奪權變天。是可忍孰不可忍。中央先禮後兵，漢奸黎卻將仁慈當成懦弱，現在終於招致北京出手消滅，除了怪自己狂妄無知，還可以怪誰？凡事太盡，緣分勢必早盡。漢奸黎和壹傳媒的故事，說明了天理循環、物極必反的道理。遙想兩年前黑暴爆發，漢奸集團是何等意氣風發，現在又是何等悽愴。有咁耐風流，有咁耐折墮，做漢奸永遠沒有好結果，信焉！