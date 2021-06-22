自從通過《港區國安法》之後，《蘋果日報》（以下簡稱《蘋果》）已是末路窮途，他們不好好照顧腳跟下的事情，卻偏要四處挑事，該報在6月15日有一則新聞的標題是：「藍絲出偏頗港史 泛民轟洗白暴政」。在下是唸歷史出身，平情而論，也不贊成任何人以偏頗的立場撰史，看到上述標題，便馬上細讀內文，一探究竟。

《蘋果》針對的是一本名為《速讀香港史》的中學生讀物，內中有提及1989年的「六四事件」。這是最敏感的課題，作者若然有心偏頗，定然會由此入手，於是我先看《蘋果》引述該書，是如何寫這一段歷史的，書中寫：「政府動用武力驅趕天安門廣場上的學生」。我心想，這沒有違背事實呀，但《蘋果》批評說：「卻沒有提及解放軍派坦克車血腥鎮壓」。要知道，寫史有詳有略，最重要是不背離實況，沒有提及某些內容，不能就此說是偏頗，即便添上該報認為要加入的一句，你一樣可以挑剔，說當日也有解放軍手持衝鋒槍，為甚麼不寫上？還有……如此一來，豈不是變成沒完沒了之事？

該報又引述一位歷史學者，批評《速讀香港史》提到六七暴動時，傾向隱惡揚善，他說：「炸死林彬都只係『激進左派』，依家嚟講都算暴徒喇」。這種調調兒我也經常聽到，他們批評不少建制中人，將2019年反修例風波的部分參與者稱為暴徒，而對「六七」的參與者，卻不是採用相同稱呼。這是將侵略者建立的政權，跟合法政權混為一談。譬如香港在日治時期，很多港人發起武裝反抗，但歷史學家一般不會將這批反日者稱為暴民，因為日本的管治是非法的。同樣道理，港英政權也是侵略者，學者撰述時，不將民間的反抗力量歸類為暴徒，正是合乎修史的常理常則。《蘋果》在這等話題上也想大做文章，委實是居心叵測。