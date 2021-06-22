世界各國無不面對生育率下跌嘅威脅，香港亦不例外，去年生育率只有0.87，全年僅約43,000個嬰兒出生，較前年跌18.5%，是本港有紀錄以來首次出生人數低於死亡人數。

勞福局局長羅致光曾表示，特區政府並無鼓勵市民生育政策，咁又係，最近政府忙於「谷針」，就更加冇時間鼓勵市民努力「生產」，更何況，唔好話冇鼓勵市民生育，即使有鼓勵都未必有效！呢個係事實，西方諸國尤其是北歐國家，好似丹麥，鼓勵生育不遺餘力，夫妻雙方能享有嘅帶薪產假加起來最多可達52周；瑞典福利更好，除了男性休侍產假，更可領取高額獎金，之不過，依然未能令生育率提升。

嗱！唔好攞北歐啲富裕國家比較，即使同日本、南韓比，香港嘅鼓勵生育措施都輸十條街。日本從1972年起就施行兒童津貼制度，每月補貼數千日圓；2012年更規定對3歲以下和3歲以上15歲以下嘅小朋友，實行每月1.5萬日圓和1萬日圓嘅補貼；南韓則為低收入新婚夫婦提供保障住房，女性可以有一年時間在家養育子女，每月又可領取一定底薪。福利咁好，但日、韓依然面對生育率極低嘅威脅。

香港既冇政策鼓勵生育，加上近年社會動盪不安，高地價政策亦令中產都難以置業安居，一個「窮人恩物」200多呎嘅「納米樓」，動輒都400、500萬元，私樓租金又貴；而基層輪候公屋時間愈來愈長，年輕人即使結咗婚，「房事」都搞唔掂，試問何來誘因「造人」？

有關注香港出生率持續下跌嘅人士認為，政府有責任帶頭提升生育率，譬如完善家庭支援服務、延長男士侍產假等。依老朽看，還是要多建公屋令基層快啲上樓，先安居才可鼓勵生育，試想住喺劏房，連「嘿咻嘿咻」都唔敢抖大氣，加上天時暑熱，做鬼都唔靈喇仲做人？所以話，刺激生育應先從「房事」着手！