執行區議員與公務員一樣要宣誓的法例已在上月刊憲生效，早前江湖傳聞本月執行，及後有說要完善制訂中的「負面清單」，當局已定於7月落實執行。

此前已有約30名區議員因入獄不能履職又或自我DQ請辭，本月媒體根據初步擬定的負面清單標準，估計約有170名區議員會被DQ，公民黨和新民主同盟的區議員全數被DQ，民主黨的區議員可能人數減少半百。此時，不要趕盡殺絕、不要一刀切、不要搞一言堂、不要自毀統一戰線、不要極權統治、不要堵塞言路、不要泯滅民意的代表、不要極「左」路線等的言論，由黃營施展輿論攻勢又起，有人更放聲氣說，中方有心人正努力游說參選立法會，散播中方不贊成「去盡」和「做絕」的氣氛，從而影響特區政府和官員的執法決心。

毋庸置疑，當下的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》能否依《港區國安法》的凌駕性法律規定，不變形不走樣地貫徹執行，既是區議會由亂復治的分水嶺，又是對民政事務局、政制及內地事務局、律政司等部門的官員一次是否真正效忠特區和擁護《基本法》的考驗，更是測試香港的法治是否能如正義女神泰美斯那樣蒙起雙眼、六親不認、大公無私、剛正不阿的照妖鏡。

倘若決策和執行官員對區議員在參選過程已大倡「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「榮光歸於香港」、清算「警暴」等言論及行動「燈下黑」；倘若政府對區議員利用新冠肺炎疫情發動「三罷」，配合美霸口徑以「武漢肺炎」抹黑內地的言論或行動「燈下黑」；倘若對區議員聯署反對《港區國安法》和法例生效後繼續觸犯國安法訂明的四大罪行的言論和行動「燈下黑」的話，那麼，全港市民必定依法對失職瀆職的官員追責，要求必須懲處。香港豈能再容許「留利群」、「無謂衝」等庸官廢官奸官當道的局面？