壹傳媒及《蘋果日報》5名高層涉違反《港區國安法》被捕，歐美國家隨即走出來聲大夾惡，就是次拘捕行動上綱上線。中國外交部發言人義正詞嚴反駁，指香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都沒有法外特權，任何機構都不是法外之地，包括新聞自由在內的任何權利自由都不能突破國家安全的底線，重申香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。

外交部駐港公署亦指出，外國政客要求特區警方放人的「惡劣行徑」，是對特區法治與司法獨立的肆意破壞，強調警方行動是打擊危害國家安全罪行，與新聞自由無關。

《蘋果日報》過去有幾十篇文章呼籲海外國家制裁中央及特區政府，現時歐美國家要求香港警方放人，替涉嫌違反《港區國安法》的疑犯撐腰，單方面譴責中央及特區政府「窒礙新聞自由及限制訊息自由流通，削弱香港的民主制度，損害香港作為國際都會的聲譽」；「北京利用香港國安法針對異見聲音，並非處理公共安全問題，重申新聞自由是中國在《中英聯合聲明》中，承諾保障的權利之一，應該得到尊重」，更顯得無私顯見私，亦令人懷疑該報真的勾結外部勢力、替外部勢力反中亂港效勞。

任何權利自由都不是無邊界，都不能突破國家安全的底線，這是國際慣例。孟德斯鳩於《論法的精神》中強調：「自由是做法律所許可的一切事情的權利，如果一個公民做了法律所禁止的事情，他就不再有自由了。」

而各國憲法及國際公約，於提出保障新聞或言論自由時，亦會加入限制條款。這在美國1919年的Schenck v. United States案、1969年的Brandenburg v. Ohio案充分顯示出來。而1981年的Haig v. Agee案更充分指出：「沒有比國家安全更緊迫的政府利益，這是明顯而無可爭辯的。」可見，美國人引以自豪的美國憲法第一修正案亦不是絕對的權利。

同時，呼籲境外國家制裁自己國家，在其他國家均有機會構成叛國罪。例如美國《刑法》第2381條列明，凡是效忠美國的人，若他們依附於美國的敵人，並在美國或其他地方給予美國的敵人幫助，即犯叛國罪，將被處以死刑，或將被監禁不少於5年及處以不少於一萬美元的罰款，並且不能在政府中擔任任何職務。

過去有人宣揚錯誤的自由意識，自由被解讀成為不需理會法律，自己覺得對就去做，這是錯誤的自由。自由不代表是無法無天，自由亦不是一張無填銀碼的支票，可以任意妄為，自由權利必須在守法之下去行使。

筆者支持特區政府依法執法，以及中方維護國家安全的堅定決心，期望藉此能夠潔淨輿論生態環境，能夠讓市民擺脫被無良媒體欺騙、騎劫的情況。歐美政客應放下傲慢和偏見，摒棄雙重標準，切實尊重香港依法執法，尊重廣大香港市民享有穩定社會秩序和正常生活的願望。