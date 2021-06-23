產評：打好財富保衞戰　揀選資產理據變

隨着病毒變種，疫情至今不但尚未終結，更可能引爆新一波大流行，致使各地狂印銀紙救市的派對由最初以為短暫，到了覆水難收的史詩級泡沫！然而，資金氾濫製造出的財富效應，僅惠及本身有資產的人，加劇了貧富懸殊。展望未來，各地不可能無了期增加財赤，將以徵稅、反壟斷罰款等手段來應對財富不勻，巨企要「埋單」。有錢人怎部署退潮、應吸納哪類資產保值？成為財富保衞戰的主題！

去年單是美、英、日和歐4大央行的放水額已逾43萬億港元，今年初美國總統拜登上場後，又推出近15萬億港元的刺激經濟方案，後續還有基建和半導體振興計劃等。市場錢多息低，非但全球主要市場的股、樓續創新高，連帶大宗商品、虛擬貨幣、藝術品等，統統都炒到出神入化，嚴重背離實體經濟。

在這場瘋狂的金錢遊戲中，錢搵錢投機倒把，勝過打工營商，成為創富之途，更多散戶加入炒作垃圾股，一眾科技企業創業家食正疫下新經濟當道身家暴漲。有機構披露最新《全球財富報告》顯示，雖然去年全球經濟衰退，但財富卻不跌反增7.4%或223萬億港元，主要來自美國、歐洲和中國。惟同一時間，全球債務增長7.5%，達到上世紀二次世界大戰以來的新高水平。由印銀紙催生出的財富，實際上是在透支貨幣信用，全球無疑已陷入無硝煙的經濟戰。

如今，銀紙任印的後遺症浮現，歐美等主要經濟體次季通脹升溫，可利率仍低企、經濟復甦步履又未穩，資產價格上升意味營商與生活更困難。要避免財富縮水，得學懂與泡沫共舞，善用資產搵錢，押注優質資產，如行業龍頭股票、核心房地產、黃金等，以爭取為財富增值。

論到投資項目，或許很多人都有疑問，諸如香港受政經多重考驗，樓價竟愈升愈有，直逼歷史高位，錢從何來？究其原因，除了老生常談的低息錢太多、供應不足外，或許有個令人忽略的因素，就是氣候變遷，會令未來有投資價值的地區減少。以目前氣溫升速來看，數年內赤道地區難以宜居，疫情也令不少原本具備發展價值之地因疫苗落後於形勢而被富裕國拉遠差距。結果就是錢同樣是那麼多，惟適宜的投資地區減少，造成發達地區更發達，只要鑽研數據，就會發現所謂全球樓價破頂，幾近全部在已開發的城市。

按以往常理，目前炒到鬥爛正是爆煲先兆，惟若加上氣侯及疫情因素，更多的資金只會聚集在一小撮資產上，往後的爆煲或是地區性，投資者在財富保衞的考量上，別忘氣候變了。