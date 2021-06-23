神州觀察：狗肉節文明之恥　除陋習更待何時

本月中，四川有保護動物義工得悉綿陽市某鄉村有人非法囤積及販運狗隻後，聯同當地公安採取行動，最終成功救出56隻狗，進而判斷該批狗是想運往廣西玉林，為一年一度展開的狗肉節供貨。至於這個臭名昭著的玉林狗肉節以及國人愛吃狗肉的傳統陋習，近年正不斷遭受來自國內外動保人士、團體乃至媒體記者、政客的強烈抵制，形同文明之恥，嚴重破壞了中國的國際形象，不知摒除陋習更待何時？

令人觸目驚心的是，本次被救狗隻從數量上來說只是「小菜一碟」，因為涉案村民的「狗生意」已經長達20年，全家都在做；義工暗訪發現，此人曾經多次以貨車運送狗隻，一車便裝載逾千隻之多，想想這些年經其手的狗該有多少，而這麼多狗又是從哪裏來？正如現場所見，有些狗戴有頸圈，應屬別人飼養的家犬，究竟是自己偷來的、搶來的，還是從別的狗販子收購所得？當中更有一些疑似患上狗瘟的病狗，流到餐桌上豈不成了食安隱患？

而據早前統計發現，每年玉林狗肉節被屠宰食用的狗隻數量可達一萬隻以上，加之玉林市長期養成的吃狗習俗，當地一年更可消耗100萬隻狗，從而造成供不應求現象，大量狗隻需靠從外地輸入，由此催生出多少像四川綿陽這樣的「狗生意」，不言而喻。事實上，各地狗販子橫行，以偷搶甚至投毒方式獲取狗隻亦常見於媒體報端；除了一般的流浪狗，更連一些家犬、寵物狗都不放過，帶來的亦非只有公共衞生安全問題，而是文明與野蠻、人性與獸性的衝撞。

當中尤其令人髮指的是，狗肉節不時出現各種當街屠殺狗的血腥場面，或用火燒，或用滾水淥，或以鈍器擊殺，或生劏活剝，堪稱殘忍至極，早已超越吃和賺錢目的本身；這類現象更廣見於日常生活之中，包括對其他動物及牲畜毫無人道的虐殺行徑，亦時時刻刻在上演。怪就怪在，面對國內外各種抵制聲音，玉林狗肉節今年仍如期舉行，而且不乏捧場客，甚至去年遭遇新冠肺炎那樣的嚴重疫情危機，亦能做到「風雨不改」，不到你不服。

若說在此前國人吃狗肉不算違法，但現在明顯不同了，內地多個省市已陸續修改《野生動物保護管理條例》，明文禁止食狗肉，加之當局又將狗從傳統食用家畜中剔除，改變為伴侶動物，等於進一步認定狗與人類的親密關係，為何一些地方未能積極跟從，仍在延續野蠻？說到底，不過是某些嗜食陋習和利益作祟，就像禁食野味方面，國人從沙士到新冠疫情的表現就很好地印證了何謂死性不改；能將集體屠殺狗隻當成節日來辦，絕非繼承「傳統」、「文化」，而是拒絕擁抱文明。