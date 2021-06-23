世界視線：拜登健康惹關注　共和黨人發重炮

美國總統拜登的健康情況一向備受關注，在前總統特朗普時期出任白宮醫生的德州共和黨眾議員傑克遜，日前聯同13名共和黨員要求拜登接受認知測試，以證明他能執行國家元首及總司令的職務。

根據傑克遜等人的說法，美國人應對總統有絕對信心，但總統肩負國家元首和三軍統帥的重任，茲事體大，民眾絕對有權要求有完全透明度。這種說法，不能說沒有道理。拜登自上台後身體狀況的確令人擔憂，且不說登上「空軍一號」時三連摔，單是忘記人名地名，已經多次上演，在最近的外訪中，拜登不僅將俄羅斯總統普京誤說是特朗普，又把「敍利亞」和「利比亞」兩個國家混淆，成為國際笑柄。

值得注意的是，「拜登健康狀況」此一議題，已不僅局限於美國國內民眾熱議，而是有「國際化」的苗頭，普京在跟拜登會面後向記者表示，拜登「頭腦清醒」，「和他一起工作時必須非常專心，以免錯過任何東西」。普京作為老謀深算的政治家，如果對手真的在認知方面出了問題，最聰明的辦法自然是不公開點破，以「保留優勢」，但不管如何，在國際層面上如此高調關注個別領導人的健康，實在不尋常。

要求領袖健康狀況公開透明化，本身自然沒有問題，問題在於一旦夾雜政黨私怨，很容易淪為黨同伐異的工具。即使共和黨人呼籲拜登接受認知測試有多強理據，民主黨方面也不會有甚麼回應。事實是，拜登的「健康問題」不是憑空炒作出來，早在選舉時已被特朗普陣營多所渲染，甚至有民調顯示，多達三分之一民眾認為拜登有認知能力問題，饒是如此，拜登仍以破紀錄高票數當選，說得難聽點，選民寧要「呆」的拜登，也不要「壞」的特朗普。

今次共和黨人聯署，固然被視為是政治操作，但所謂「專家」其實也好不到哪裏去。數十名精神病專家2017年發表公開信，認為特氏「情緒極度不穩」，不適任總統，明顯違反「親自為患者診斷才可作出結論」的專業守則。「專業政治化」的惡例一開，甚麼事也會變得夾纏不清。