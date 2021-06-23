功夫茶：廢車亂棄損市容　地政懶理真離譜

香港號稱國際大都會，又係亞洲金融中心，之但係公共衞生真係麻麻，舊區「三無大廈」固然污糟邋遢，天井垃圾如山，後巷污水亂噴，仲有就係鼠蹤處處；尤其多個街市都出現過「群鼠開餐歎豬殼圖」，看過的，無不深感震撼！

其實，香港市容，着實令人不敢恭維，功夫茶今次要指出嘅係棄置車輛問題。各位，港人好鍾意丟垃圾，有組織調查發現港人每天產生2,000噸塑膠廢料，每日大約有520萬個塑膠瓶被扔到垃圾堆填區。據政府統計，2019年都市廢物產生量為567萬噸。

嗱！除咗呢啲塑膠廢料和都市垃圾，原來連棄置車輛問題都引來申訴專員關注。港人丟垃圾絕不手軟，細嘅如膠樽，丟！大嘅如廢車，又丟！甚至有人連30隻寵物都從高處好似仙女散花咁丟！阿哥，港人咁丟嘢法，算唔算爛撻撻，唔負責？

是咁的，棄置車輛問題喺本港積存多時，唔單止霸佔行人路，一舊舊廢鐵，有礙觀瞻不在話下，更會引起衞生及安全隱患。申訴專員趙慧賢尋日表示，棄置車輛嘅問題喺全港多區均有出現，而且持續多年未見改善，令人懷疑現時政府當局嘅策略和措施唔足夠和無效，並宣布將就此展開主動調查。嘩！乜咁大陣仗吖！

呢，有唔少區議員都指出，大角咀區、觀塘區及東區街頭上共有逾百輛廢車，情況嚴重。即使去信多個部門，各部門都互打乒乓波，推來又推去！現時政府執法制度過於僵化，有關棄置車輛只要喺48小時內曾移動，當局就唔會執法！有「死車」便賴死喺路邊逾4個月而地政總署卻扮盲睇唔到！反映地政總署執法不力，令棄置車輛長期霸佔行人路更加猖獗，愈堆愈多，行人要走出馬路繞道而過，不少廢車又長滿草引來蛇蟲鼠蟻，造成安全問題和衞生問題。

嗱！據申訴專員公署了解，對於棄置車輛，地政總署多數側側膊唔多覺，即使地政總署能取得最後登記車主嘅資料，佢哋唔係唔嗲唔吊，就係諸多藉口不作出檢控，一副嘴臉，就係事不關己，高高掛起！勇於做「高薪廢柴」。

一如申訴專員指出，若公共道路上嘅棄置車輛造成危險或阻礙交通，警務處會根據《道路交通條例》處理；至於其他棄置車輛，則由地政總署根據《土地（雜項條文）條例》喺涉事車輛上張貼通告，要求佔用人喺限期前移走車輛，否則當局會移走及充公車輛，並考慮檢控相關佔用人。之不過，地政總署自2007年至今未曾有成功檢控嘅案例，即係14年內冇人被檢控！庸官怠政，彰彰明甚，又係大隻講，聲大大冇貨賣！最終迫使申訴專員公署忍唔住出手調查，確實羞家！