正論：蘋果執進入倒數　有汗出恐無糧出

連日來，蘋果汁持續渴市，皆因荼毒港人26年的《蘋果日報》即將執笠，正常市民莫不舉杯同慶。隨着保安局先後凍結黎智英私人公司及《蘋果》相關3間公司資產，更傳出至少有一間主要往來銀行因應自身風險，主動凍結壹傳媒旗下其他附屬戶口，800名員工有汗出、無糧出幾成定局，更因隨時停牌停刊而令股民和訂戶血本無歸。漢奸集團窮途末路土崩瓦解，咎由自取事小，累人累物事大。

《蘋果日報》之死，由黎智英及兩名高層涉違國安法被檢控拉開序幕。壹傳媒行政總裁張劍虹早前才振振有詞力指壹傳媒營運不受影響，向「手足」大聲疾呼「頂住」，詎料自己也淪為國安重犯，為求自保更提出辭任壹傳媒所有職務，割席保平安；接着黎智英的洋助手Mark Simon放風，指《蘋果》因資金被凍結，將於數日內停刊；董事會開會後進一步確認，若去信保安局要求解凍資產不果，本周六將停運報紙及動新聞。惟毒果可能連數日也捱不過，由於辭職員工實在太多，以致人手不足以維持正常運作，前日蘋果網站最後一日播出晚上9點半新聞報道後，財經網及英文版亦相繼停止更新。

屋漏偏逢連夜雨。隨着有銀行率先與淫媒毒果劃清界線，自行凍結壹傳媒旗下戶口，不難預料其他主要往來銀行也會爭相倣效。據悉《蘋果》員工已打定輸數，別說不可能獲發代通知金和遣散費，隨時連6月薪金也凍過水，故寧願趁正式執笠前主動辭職，以免其《蘋果》履歷影響日後搵工。所謂「為迎接黎明奮戰」，說的比唱的還好聽，卻原來在國安大法和個人利益面前不堪一擊，實在諷刺。

目前壹傳媒仍然停牌，更因為資金被凍結，沒有資金周轉和出糧，若停刊很可能已觸犯傳媒機構上市條例，同時意味着沒有業績公布，後果不止停牌，或會被交易所除牌，公司需清盤結業，股票頓成廢紙。正如證券界人士批評，證監會作為監管機構，除了要繼續調查早前壹傳媒股價異動及盡快公布調查結果外，更應保障投資者利益，做好監察角色，惟證監會對於壹傳媒股價異動固然無動於衷，對於現在有被除牌及清盤之虞也是毫無預警，如同老僧入定，簡直是咄咄怪事，股民若招致「損手爛腳」，證監會肯定責無旁貸。至於《蘋果》號稱訂戶數量達63萬，都是以預繳形式付費，一旦停刊，所付費用等於打水漂。人窮最惡，淫媒毒果擺明爛帳一條，消費者欲追討損失難如登天。

眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。淫媒毒果由叱咤一時的反中亂港最堅實堡壘，淪為兵敗如山倒的頹垣敗瓦，漢奸黎不但淪為階下囚，連同他關係密切的左右手亦受牽連，不是被捕就是被押，堪稱現代警世故事。顯而易見，黎智英創辦壹傳媒及《蘋果日報》負有不可告人的政治任務，也是港英時期早就埋下的暗樁地雷，目的是搞亂香港，力遏中國崛起；漢奸黎往往藉《蘋果日報》散播煽動性輿論和假新聞，抹黑中港政府無所不用其極，近年先後搞出佔中和黑暴等亂事，更是反對派政客的共主，說淫媒毒果是顛覆性政治組織也絕不為過。

明乎此，淫媒毒果落得今日折墮下場完全是咎由自取，絕非如西方政客所言，當局藉國安法任意針對傳媒機構，相反，新聞自由並非違法「保護罩」，執法行動更非針對新聞機構，不信者，只消看受針對只有《蘋果日報》一家，其他傳媒完全不受影響，足以說明一切。漢奸黎及其黨羽若以為打悲情牌可以扭轉民情，以為藉西方施壓便會收到翻盤效果，顯然太傻太天真。

說到底，宜將剩勇剿漢奸，不可沽名學霸王。今日的北京已非當日的北京，面對西方施壓亦無所懼，對付漢奸集團更應除惡務盡，斬草除根，直取要害。怕只怕港府內部無間道死心不息，司法暗中搞鬼，令剿奸之路徒生波折。昨日高院突批准涉違國安法被收押的初選被告保釋，令人浮想聯翩；中央必須以金睛火眼監督港府執法，絕對不能令國安法形同虛設。