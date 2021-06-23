大漢奸黎智英去年8月被抓後，到看守所和監獄探望他特別積極的，是另一位比他資歷更老的大漢奸李柱銘。就在香港警方國安處幾日前抓捕了壹傳媒及毒果報5名高層、再次搜查壹傳媒大樓後不久，李柱銘又走進了赤柱監獄，據說是「公務探訪」黎智英，逗留3個小時。

這事頗為古怪，令人費解。李柱銘是非法集結案被判罪成、判囚11個月獲緩刑兩年的人，他就這麼大模大樣的「公務探訪」同案犯黎智英，這裏有甚麼講究嗎？有甚麼法律法規依據嗎？監獄方面對這類事和人有甚麼限制嗎？據報道，根據現行監獄條例，「公務探訪」的實際和主要目的，是方便探訪者與在囚犯就「公務事宜索取資料及進行討論」。

我們要問，李柱銘是以甚麼探訪者身份和囚犯黎智英討論甚麼「公務事宜」？監獄當局對此會有審核嗎？審核標準是甚麼？允許李柱銘「公務探訪」黎智英的原因何在？他們要討論甚麼「公務事宜」？會是外界猜測的他們在討論正陷入滅頂之災的毒果報問題嗎？香港兩大漢奸又要搞甚麼名堂？有甚麼力量在暗中幫助他們、提供方便嗎？

黎智英和李柱銘在反中亂港、叛國求榮、勾結外國的漢奸路上，可說是一對狼狽為奸的難兄難弟。李柱銘資歷更老，有「洋」背景，當年名氣更大，在港英政府和特區政府建制中都曾佔有位置，且是香港反對派最大政黨的創始人、最高領導人。在香港回歸過渡期、制訂香港《基本法》時，李柱銘還受到北京青睞，委以重任，他的漢奸嘴臉是在1999年美國導彈轟毀中國駐南斯拉夫大使館時徹底暴露的。從此，這個反對派的大頭目走上了漢奸不歸路。

那時的黎智英在辦雜誌、報紙，反中亂港上也嶄露頭角，兩人打得火熱。李柱銘帶他到國際上露臉建關係，讓國際社會的反華、反共政客和組織充分認識黎，遂使黎智英這個滿身銅臭味的商人很快得到「洋大人」的賞識，成為土漢奸！別看是土漢奸，比充滿洋味的「洋」漢奸作用要大！