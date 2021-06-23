「大家要頂住」，這是壹傳媒行政總裁張劍虹被警方拘捕後發出的哀鳴，沒想到僅僅頂了幾天就頂不住。張劍虹本人固然想辭職跳船，以求自保，毒果報更是彈盡糧絕，末日來臨。他們不是說要緊守崗位「為迎接黎明奮戰」嗎？他們的黎明在哪裏？

毒果報落得如此下場，可謂意料中事。黎智英曾自認做傳媒的心態不是「玩吓」，可見他一開始就懷有不可告人的政治目的。早在香港回歸前許多年，美英等外部勢力就着手布局，埋伏暗樁、培植代理人、控制輿論、扶持反中亂港傳媒。毒果報正是在此歷史背景下出現，黎智英也由製衣商人搖身一變成為傳媒人。只要了解這段歷史，就知道為何毒果報如此深度介入政治，如此明目張膽勾結外部勢力，因為它本來就是披着傳媒外衣的政治組織，是外部勢力暗中扶持的反華工具。黎智英以一位曾從事美軍情報工作的美國人擔任助手，畫公仔已畫出腸。

中央政府對此心知肚明，只因投鼠忌器而隱忍不發，即使毒果報在佔中之亂極力煽風點火，黎智英更以反對派共主的身份赤膊上陣，中央也沒有出手。直至前年爆發反修例黑暴，反對派企圖奪權變天，毒果報公然要求外國制裁中國內地和香港，黎智英甚至叫囂「為美國而戰」，中央終於忍無可忍，適時祭出《港區國安法》利劍，才降伏了這班洋犬。相對於兩年前的囂張狂妄，現在的毒果報有如被戳破的氣球，黎智英更如斷了脊樑骨的癩皮狗。

一直以來，黎智英之流自恃有洋人撐腰，中央不敢出手，即使中央出手，洋人也可以解救他們。殊不知今時不同往日，洋人充其量發表幾句不痛不癢的聲明，根本救不了他們。香港那班黃絲更好笑，之前信誓旦旦「齊上齊落」，現在則是大難臨頭各自飛，沒有一位頭面人物出來聲援。那些平時出入黎智英大宅的貴客都躲到哪裏去了？