《蘋果日報》表面上財困，連出糧也成疑問，3間相關公司戶口遭當局凍結，正如特區政府所言，是依法有根有據，自己老闆踩國安紅線，整間變成政治工具，有此下場，與人無尤。其實以其反中亂港所作所為，今時今日才收檔，已經遲了很久。

有傳本周五若未能解凍戶口，《蘋果》周六起將會結束營運，這不是空穴來風，而是合該有事，壹傳媒大樓內外被拍攝到不少員工執包袱，一箱二箱走人，有人立即辭職，有人等遣散費到手才走人，樹倒猢猻散，平時自詡民主鬥士，為何不免費做多幾日，講錢傷感情是也。不少版面及服務在周一晚起陸續停止更新，根本是行將就木，等死的狀態。

據聞毒果連遣散費都未必可以負擔，所以員工立即斬纜以免白打工蝕得更多。但之前壹傳媒曾信誓旦旦《蘋果》有足夠資金應付未來數月開支，現在凍結未夠2,000萬元就喊窮，甚至要停止營運，前言不對後語，葫蘆裏面賣甚麼藥？說穿了，就是賣弄慘情，以「新聞自由」作擋箭牌，博取同情。

有《蘋果》員工透露，1,800萬元對公司來說不是大數目，被凍結的資產只佔每月成本約四分之一，黎智英及壹傳媒相關業務公司多達數十間，隨便一家有錢都可以出糧，現金不要，支票可以收吧，真要出糧，怎會沒有錢出？《蘋果》根本並不缺錢，相信因為管理層輪流被捕，還有大老闆漢奸黎連場官司，關係到有沒有命走出赤柱監獄，律師費動輒以千萬元計，漢奸黎連股份都被凍結，需要龐大法律資金，寧願保自己，都好過保員工飯碗。

別以為人之將死，其言也善，《蘋果》臨近7‧1，連番告急，以新聞版面為自己的政治圖謀塗脂抹粉，扮作受害者，是否又想煽動大批市民上街？真的是死性不改。