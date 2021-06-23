《港區國安法》實施將近一年，內地只需5星期便通過立法，至於《基本法》23條的立法進程，保安局局長周一說：「立法是必須的，正積極進行法律研究，政府要盡早就23條立法，這是《基本法》和《港區國安法》所要求，我們的立法研究工作沒有停頓過。」在回應時間表方面，局長說：「要確保我們訂立的法律，是可以充分處理這些極端危害國家安全的情況，在這方面會認真、全面去做準備工夫……立法工作很複雜，料難以在今個立法年度完成。」即是無時間表！

當天下午，律政司司長出席立法會司法及法律事務委員會會議，席間筆者問到23條的進程問題。司長說：「有關國安法律的相關工作會積極進行，至於何時提出23條立法，需要看保安局工作進度。」筆者問司長心中可有時間表，司長回答：我不知道有！

翌日，行政長官出席行政會議前表示，《港區國安法》第7條要求特區政府有兩項目標工作，當中包括按《基本法》下的規定，就23條立法，籌備工作是由保安局牽頭。她亦表示現屆政府只餘下約一年任期，評估過現屆政府的工作，將無能力在一年內完成23條立法，但會盡力做好相關籌備工作。這實在是匪夷所思。《港區國安法》第7條對於23條立法的要求是一錘定音的，就是「應當盡早完成」，而非盡力做好研究！過去一年以來，特區政府連這一點也未研究清楚！

不但如此，政府各部門連黑暴風波都未能定性，口徑未有統一，明明是一場暴亂，甚至是「顏色革命」的政變，卻只稱為社會事件。對「結束一黨專政」這叛亂性口號，沒有摸準《憲法》的內容和精神，被記者問到應否取締時，特首只能支吾以對，但面對正由外國組織籌辦兼偏離國情的同性戀運動會時，她就舉腳贊成。相信大家還記得，在《港區國安法》頒布前，政府回應23條立法時間表上，說立法要有社會氛圍；在《港區國安法》頒布後，現在卻說需要時間研究。23條立法至今仍一籌莫展，怎叫人不失望！

另一邊廂，值得特區政府學習的是菲律賓總統杜特爾特的決心，為了抗疫，他警告國民，如不打疫苗就要坐牢！縱使菲律賓人口約1.1億，目前接種人數只得200多萬！菲總統明知任務艱巨，但為了抗疫成功，他起碼有決心，亦敢於接受挑戰！做人最重要的是人窮志不窮，更何況特區政府腰纏萬貫！

特區政府的工作步伐真是要不得，試問怎可追趕國家的速度？若國家是一艘航母，特區就是護衞艦，若連航母都追不上，結果會是怎樣？在軍事上來說就是違命！在政治上來說就是抗命！在現實上來說就是玩命！