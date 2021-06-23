荼毒港人廿多年的《蘋果日報》終於收檔，誠屬天大好消息，但作為「主子」的美國則不失時機指手畫腳，徒顯得惺惺作態。美國國務院發言人普萊斯指出，美國對港府引用《港區國安法》表達深切關注，「它以駭人方式被引用，任意針對獨立傳媒機構」，堪稱語不驚人死不休。問題是，毒果收檔的主因是資金鏈斷裂，華盛頓既然顯得憤憤不平，為何不泵水打救？

君不見，毒果將於數日內收檔的消息，最先由漢奸黎的洋助手Mark Simon傳出，接着壹傳媒董事會開會確認，然後是員工紛紛跳船。由Mark Simon放話並不尋常，反映洋主子不再睇漢奸黎台戲，明示不會再放水，淫媒毒果心領神會，也就不作無謂掙扎，只好乖乖摺埋。尤其是壹傳媒年蝕4、5億元閒閒哋，5年下來累蝕逾20億元，以此倒水速度觀之，若背後沒有「大水喉」撐住早就捱不下去，美國就是這條大水喉彰彰明甚。可見大水喉閂水，才是毒果直接死因。美國賊喊捉賊，實在可笑。

當然，國安大法下，淫媒毒果被制得動彈不得，連股票都要停牌，洋主子想藉股票市場「送上最後一桶水」也沒轍。既然有汗出、無糧出，還要承受違法風險，毒果員工不走夾唔抖才怪，結果9點半新聞率先因為人手不足而冧檔。

更何況，國安法至今針對的傳媒機構只此淫媒毒果一家，而這家機構根本不是正常的傳媒機構，而是與反華勢力沆瀣一氣的顛覆性政治組織，敢問這如何是「以駭人方式被引用，任意針對獨立傳媒機構」呢？美國能容得下一間傳媒機構專門唱好中國抹黑美國嗎？最近美國對一名國防部人員啟動「反間諜調查」，原因正是他撰寫了不合美國反華政策的文章並刊登於中國官媒上。如果這已算是間諜行為，為何港府不能為了維護國家安全而查處淫媒毒果？美國雙標，虛偽！