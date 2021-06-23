橫眉冷看：最想壹傳媒死的人是他-陳偉強 大學講師

特區政府出招勢挾風雷，矢志要將壹傳媒除之而後快，但是《蘋果日報》的死亡速度，卻遠遠比外界的想像快，原以為最少可維持數星期，如今可能在本周內便得死翹翹。點檢之下，有說該集團尚有5億多元的資金可供調度，按理該撐得一天是一天，何以管理層突然變得像是急於了斷呢？當中是否有何陰謀？

有一種說法是，「7‧1」在即，可能有人想販賣悲情，藉此煽動群眾上街抗爭，試圖再掀起另一場2019年式的大規模示威。

對於上述觀點，筆者有不同的看法，容我先問一個問題，那就是你認為現在誰最想讓壹傳媒結業？很多人會答是特首或保安局局長，有人甚至估計是中國國家領導人。我認為都不是，判斷問題不能總是一根筋，有時候也得用逆向思維。要是讓我說嘛，目前最想壹傳媒關門的是老闆黎智英，他此刻是真心想集團盡快了結，而不是在施展甚麼鬼蜮伎倆。

過去數年，壹傳媒每年平均虧損幾個億，日日都在淌血，黎智英之所以願意撐下去，是因為一度心存盼望，尤其是在2019年，他以為香港在大規模的示威中會變天，自己便成了功勞最大的弄潮兒，甚至可以當「造王者」，要是如此，姓黎的就算再多補貼10億、20億元去搞煽動宣傳，恐怕也是心甘情願。

如今卻是此一時也，彼一時也，香港變天的機會已是迹近於零，京港政府對壹傳媒的打擊卻是日甚一日，黎智英肯定是翻盤無望了，《蘋果日報》勉強支撐下去，每多一天，黎智英的身上就要多流失幾公升血，換我是他，也會壯士斷臂，馬上運用影響力讓集團盡早停運，因為再拖下去也是沒意思。黎智英甚至會認為，日前壹傳媒5個高層被捕，是間接受自己拖累，他不想再害更多人，便索性讓集團早日了斷。