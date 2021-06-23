風一吹，燈就滅。壹淫媒及毒果報已進入彌留倒數，部分「器官」已衰竭死亡，好似「9點半新聞報道」已變「蘋果汁（執）」，而財經網上版已冇咗呼吸！正如毒果報管理層坦言，鑑於環境險峻，同事如決定即時辭職，可免去通知期立即生效，而大家亦可見到毒果報唔少員工，大包小包執嘢辭職走人！

事實上，毒果報管理層亦無心戀戰，嗰位號稱「沙膽虹」嘅壹淫媒行政總裁為求保釋，第一時間就話辭任壹淫媒集團所有職務，阿哥，之前仲叫員工「頂住」，自己咁快自宮變成太監，仲好意思叫人「頂住」！漢奸黎之前嘅《爽報》就「爽死了」，依家毒果報就毒上腦變腦膜炎，缺水「窮死了」！一日一毒果，自己玩死咗！

漢奸黎多行不義必自斃，叛國禍港一直不知收手，回歸後每逢7月1日，毒果報就鼓吹市民上街；漢奸黎更被指係泛民金主，多次送錢給反對派議員及政客；其後與人稱「戴妖」嘅戴耀廷等人密謀如何透過操縱選舉染指特首寶座，奪權變天，完全當阿爺冇到！

2019年烈火黑暴期間，壹淫媒派發一萬把「抗爭黃傘」；同年7月，漢奸黎風騷赴美會見當時嘅美國國務卿蓬佩奧以及副總統彭斯等人，期間聲稱「為美國而戰」；2020年發起聯署去信美國白宮，促請當時嘅美國總統特朗普反對《港區國安法》等。阿哥，壹淫媒係一個新聞媒體機構定係別有任務嘅顛覆性政治組織？唔使再畫公仔畫出腸喇啩？

漢奸黎去到咁盡，完全唔知古人勸誡「焚林而獵，愈多得獸，後必無獸」嘅至理，更加天真到以為認美國作父，就會有「神功護體」，可以喺香港「任我行」，這正正應了這對聯所云：「身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭！」可惜，一切已經太遲了！出得嚟行，預咗要還！折翼泥紙鷹，鐵窗唯哀鳴！