不知不覺進入2021年中，我們抗疫的道路已走過一年有多。在此期間，全港大中小學經歷過網上授課的日子，當局理應重視相關措施會否影響年輕人成長。要知道，如此大規模的疫情在歷史上是罕見，教育工作者亦甚少有過往的經驗應對，故不宜掉以輕心錯過需要落實的補救措施。

就疫情對全球教育管治的影響，聯合國教科文組織發起「全球教育聯盟」平台，目的旨在讓各地民間組織分享應對的經驗。根據平台所提供的資訊，全球約有70%的學生無法繼續學業，尤以發展中的地區最為嚴重。即使發達地區的學童，亦會因為數碼學習資源分配不均，導致得不到應有公平的學習環境。

事實上，香港教育正正就是面對如此問題，來自低收入家庭的學生無法得到應有的學習保障。眾所周知，香港在已發展地區中的貧富差距可謂相當嚴重，而當局扶貧多年亦未有關鍵的扭轉契機。在新冠疫情之下，部分學生除了難以獲得互聯網資源外，亦因停課而失去學校提供的支援。相反，富裕家庭卻能為子女提供額外的幫助。面對此消彼長，一個「貧者愈貧」的惡性循環，在疫情期間已悄然地加劇起來。

如果不計算2019年因黑暴肆虐所停課的日子，香港大部分學生在家學習的日子，已差不多是一年的時間。從去年一月底爆發疫情，當局隨即延長春節假期至5月份，又為免疫情不受控制，要求各所學校提早開始放暑假。及至新學年展開，未夠兩個月因爆發「第3波疫情」，故重新啟動居家學習的措施。直至近月，才勉強恢復半日的面授課程，但課時卻相當緊張。

外國已有系統性的報告指出，學生在停課後的學術表現明顯下降，反映各地政府適宜推出措施應對。上月一個香港新聞節目亦反映，今年面對文憑試的考生失去應試的感覺，與欠缺校園生活有一定的關係。除了文憑試的學生，中小學甚至是幼稚園的學童，在失去長期的實體課堂後，會有何種的影響的確尚不知曉。由此，社會各界期望政府及早進行全面的研究，探討各年齡及階層的學生在新冠疫情期間所受到的影響，並提出合適及合時的補救措施。舉例來說，會否需要調整大專課程的設計，幫助學生重新學習基礎知識？會否更有系統地協助貧困家庭的學生，讓他們能夠更容易追上課程的進度？

當然，學術表現只是一小部分，更重要的是青少年在此兩至三年間，欠缺他們應有的「正常」校園生活，實在是一種莫大的遺憾。許多人會說，人長大後不會記起哪一年學過哪一課書，但總會想起青春歲月下的團體生活，跟過哪些人做過哪些事。也許，沒有校園生活，未必會對將來的發展有大礙，但總會令人生缺乏一種值得細味的回憶。

今天回首，疫情的狀況終於走到暫緩階段。當學校恢復正常授課時，除了要追回課程的進度外，更應考慮落實彌補措施照顧有需要的學童，並積極舉行多元化的團體活動，讓學生建立對校園的歸屬感。