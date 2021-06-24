神州觀察：天路垃圾毀生態　屢禁不絕需反思

青藏高原被譽為「世界第三極」，是中國乃至整個亞洲的重要生態屏障，境內有着珍貴的三江源國家公園，以及可可西里這類世界遺產，擁有全球幾乎不可替代的生物多樣性保護資源等，守護高原淨土意義重大。惟在近日，貫穿上述地區、有「天路」之稱的青藏公路沿線附近，被發現存在一道長約200米、寬20米的露天垃圾帶，對當地生態環境構成威脅，相關問題更被指由來已久，屢禁不絕，值得當局反思。

據悉上月底已有沿路往拉薩的人士發現並反映了該處遍地垃圾，堆滿塑膠、金屬、易拉罐、油漆桶，甚至是死去的牛羊屍體等，以致現場傳出陣陣難聞氣味；而到本月中，有其他旅客路經該地，發現相關問題仍然持續，顯然此前的反映並未得到有關當局理會。問題更在於，青藏公路沿線垃圾之患並非始自今日，而是早在十多年前就已有學者撰文反映及提出對策，如今天路上的垃圾似乎愈積愈多，生態威脅亦愈來愈嚴重，豈不尷尬？

分析指出，造成該局面的原因，一是緣於近年自駕遊和貨運車輛的增加，一些缺乏公德之人來到後難免隨手亂丟垃圾；二是沿線大量存在的餐廳、維修店、加油站等商家，在經營當中產生了一定數量的生活垃圾，隨意傾倒而成，甚至有商家將垃圾棄置於河邊，令下游地區居民的食水亦受到污染。由此則帶出另一個重要問題，當地政府在垃圾處理及設施投入方面究竟做得如何？會不會想丟垃圾也找不到地方？對商家或遊客的缺德行為又是否視而不見，聽之任之？

事實上，垃圾污染問題不只氾濫存在於青藏公路，此前有着「最美天路」之稱的川藏公路，及被譽為「中國66號公路」的河北張家口「草原天路」都曾深陷垃圾困局，背後則反映出旅遊、經濟開發與環境治理保護的矛盾衝突。但這並不代表彼此不可調和，譬如面對遊客亂拋垃圾等不文明行為，便可通過制訂法規、加大處罰力度、加強公德教育等方式來遏止；懲治缺德商戶的同時，加強垃圾回收設施的投入，對公路沿線多作巡查，都能令情況有所改善，而非對舉報置之不理，甚麼問題也解決不了。

更需看到，在生態環境保護治理方面，不止三江源這個包含長江、黃河、瀾滄江發源地等重要水系的地方危機重重，在其流經的區域亦遭受到了不少污染破壞，譬如雲南西雙版納早前被揭城市生活垃圾處理場管理極不規範，導致污染源直排瀾滄江支流；長江流域的非法排污、水土保養都很堪憂。又如本次事件中反映出來的「三不管」問題，亦都是不少領域的通病，如何杜絕相互推諉，積極履責，成為又一關鍵。