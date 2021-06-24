正論：反中亂港廿六年　毒果作孽終玩完

躲得過初一，躲不過十五。反中亂港足足26年的《蘋果日報》，今日出版最後一份報紙便告執笠，連原定本周六停刊也捱不過，說是不得善終也沒有誇張。隨着創辦人黎智英繫獄，心腹爪牙紛紛落網，將軍澳工業邨巢穴又遭收回，淫媒毒果被掃進歷史垃圾堆，再次印證做漢奸永遠沒有好下場的道理。不用蓋棺也可論定，毒果玩完，乃係咎由自取。

剛度過26周年「報慶」的毒果報，終究難逃一死。江湖傳聞，京港政府要《蘋果》於7‧1前收檔，結果還未到7‧1，毒果報已抵受不住連串執法行動及壓力而自我了斷。該報昨日宣布，午夜起即時停止運作，今日出版最後一份報紙，意味這份以反中亂港為職志的顛覆性刊物終於畫上句號。對照壹傳媒行政總裁張劍虹數日前才揚言要緊守崗位「為迎接黎明奮戰」，最終連自己也難逃法網，堪稱諷刺。而一直強調「齊上齊落」的《蘋果》員工，走的走、散的散，據聞800人走剩不足一半，連網上新聞都要被迫提早停止更新。樹倒猢猻散，牆倒眾人推，在個人利益面前，承諾、理念統統一文不值，不可謂不警世。

事實上，自警方國安處拘捕5名壹傳媒及《蘋果》高層，並將其中兩人落案起訴「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，以及保安局凍結《蘋果》等3間公司的資產後，淫媒毒果上下簡直一片哀號。昨日警方國安處繼續行動，將社論主筆以同樣罪名拘捕，更如同壓垮毒果報的最後一根稻草。董事會原定最遲本周六結束《蘋果》，在人人自危下匆匆提早拔喉，可見心中有鬼。而《壹週刊》網站亦於昨日透露將隨《蘋果》於今日凌晨停止更新。叱咤一時的漢奸集團土崩瓦解，除了怪自己，還可以怪誰？

自作孽，不可活。漢奸黎1995年6月創辦毒果報，當時已表明不是「玩吓」，皆因背後藏有不可告人的政治目的，實為外部勢力控制輿論、培養代理人而扶植的反中亂港傳媒。一開始即引入極不道德的採訪手段及破壞傳媒生態的經營手法，包括減價戰以本傷人、創辦狗仔隊、抹黑誹謗、出錢造假新聞等等，漢奸黎不多久更暴露其反華代理人的真面目，深度介入政治。除了長篇累牘宣揚反中亂港訊息，每逢「大時大節」更會以頭版造勢，並附送反中亂港海報標語供遊行高舉；每次立法會選舉，毒果報更會瘋狂製造輿論，抹黑對手，務求將漢奸黎豢養的走狗送入議會；到了佔中一役，漢奸黎甚至赤膊上陣，在金鐘設有指揮王座，肆無忌憚；清場一刻，其豢養的政客將他團團圍住，「群丑護主」更讓其反對派共主身份無所遁形。

反修例黑暴爆發，毒果報抹黑京港政府和警隊毫無底線，煽動暴亂無所不用其極，假新聞滿天飛。作為黑手及金主的漢奸黎甚至跑到美國白宮覲見洋主子，狂言「為美國而戰」，更與戴耀廷等人密謀操縱選舉染指特首寶座奪權變天，終於埋下自取滅亡的禍根。是可忍孰不可忍，漢奸黎及毒果報一而再踐踏國家安全紅線，視北京的隱忍為懦弱，視法治如無物，既然有人要自掘墳墓，今日求仁得仁，不是咎由自取是甚麼？

昨日因，今日果。警方已表明不排除仍有拘捕行動，足見淫媒毒果不是關了門便能了事，自己作的孽始終都要承受。科技園昨晚發出聲明，指蘋果日報印刷公司在將軍澳工業邨的運作涉及多項違規行為，已發出違契條款通知，啟動收地程序，為《蘋果》之死加多一腳。至於《蘋果》收檔後遺下的「蘇州屎」更是多籮籮，例如員工的薪金、代通知金、遣散費等若無力支付，最終可能又是破欠基金、即納稅人埋單；以預繳方式付費的訂戶如何追討損失，同樣是未知之數。再說，以壹傳媒目前情況觀之，已不可能符合《上市規則》，香港交易所理應按機制將之除牌，取消上市地位。惟交易所對於壹傳媒的問題一律耍官腔拒評論，擺明不作為，同證監會拒絕交代壹傳媒股價異動一樣，漠視小股東利益。港府豈可聽之任之，必須督促有關方面交代。

姑勿論如何，一個時代的終結，亦是一個時代的開始。在國安法大棒一揮下，牛鬼蛇神哀鳴不絕，淫媒毒果所代表的反華勢力迹近玩完。下一步便要徹底去除殖民地遺風，改革司法，整頓人事，實現真正回歸。