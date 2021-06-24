世界視線：炒作華軍事威脅　華盛頓自製敵人

美國最近有獨立機構發表報告，顯示在最近兩年，美國國內對所謂「中國軍事威脅」的炒作愈來愈頻繁，單是去年，「中國軍事」一詞在媒體的「出場率」便達到1萬5千多次，較2019年增加超過五成；國會討論關於「中國軍事威脅」的議題，也達到139次，較2019年增加近四成。五角大樓肆意炒作「中國軍事威脅」，無非是爭取更多經費，以維護「軍工複合體」的利益。

該報告的標題是「誇大中國的威脅，吹大美國軍費氣球」，這裏用到inflating和balloon兩個動詞，形象生動地描繪美國軍方把原先並不存在，或最起碼不那麼嚴峻的「中國軍事威脅」無限放大。到底美國的軍費有多高？美國去年的軍費，約佔全球四成，中國雖位列第二，但只是約美國的四分之一。

美國軍費之高，早就受到國內部分有識之士質疑。有防務學者指出，高昂的軍費不僅是錢的問題，也是戰略的問題，美國納稅人的絕大部分花費在遍布全球800多個軍事基地、航空母艦，以及足夠毀滅世界的幾千個核彈頭，但好鋼真的用在刀刃上嗎？說一個最簡單的問題，中國也是一個擁核國家，美國要如何在中國的家門口戰勝它？不解決這個問題，再多軍費也是枉然。

正如歐洲議會議員華萊士所說，中國在過去40年從來沒有轟炸過別國，反而美國在過去40年天天幹這件事，哪個國家才是全球最大威脅，不言而喻。然而餵飽了「軍工複合體」這一龐然大物，無時無刻都需要製造「假想敵」，情況正如一個賣傘的，天天盼着下雨，分別只在於賣傘的無法改變天氣，老美卻仍然掌握國際話語權，仍能把白的說成黑，可以「騙大多數人於一時」而已。

對於美國而言，「中國威脅」的確存在，但並非在軍事上，而是中美兩國綜合國力此長彼消，美國在國際規則方面的制訂權逐漸旁落。從這個角度看，美國寧願砸錢擴軍而不肯花錢搞國內基建，以致堂堂大國連一公里高鐵也沒有，可謂完全開錯了藥方，除了養肥軍火商及其投資者，還有甚麼作用？