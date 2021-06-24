功夫茶：廢政府東施效顰　美食車走上絕路

負資產，冇得玩。求蒼天賜我天才，唔好再畀人靠害！阿哥，仲有幾多人記得香港有「美食車」呢家嘢？又有幾多人幫襯過？講起呢個「美食車先導計劃」，2015年由時任財爺，人稱「鬍鬚曾」嘅曾俊華宣布，2017年正式引入香港。

記得鬍鬚曾當時話佢有此概念，係佢喺美國讀書時學校門口有美食車，生意好好，認為香港可以照辦煮碗，卻冇諗到外國成功，唔等於香港一樣掂！最簡單一個現實，就係外國地大廣闊，美食車可以喺唔同地點經營，反之香港地方細得多，人口密集，商場餐廳周圍都係，美食車提供嘅食物唔平又冇特別，即使同樣價錢，都要企喺度食，大熱天時，更加冇癮，點解唔去就近餐廳歎住冷氣食？

事實係計劃甫推出冇耐已負評纍纍，有美食車未出車就先打退堂鼓，有已經花咗一大筆嘅都決定止蝕離場！阿哥，呢個計劃根本一開始就注定必定失敗！皆因政策一開始就堅離地，話明係「美食車」，不但唔准周圍去，就連泊位都有嚴格限制，不能流動即係變死水啦！水，不流則腐，已為美食車蓋棺論定喇！更何況欠缺配套推動產業，難怪有關計劃運作4年一直成效不彰，即使政府早前有意延長計劃至明年2月2日，但喺疫情衝擊下，美食車除咗苟延殘喘，最終命運相信都係啞佬買棺材——死畀你睇！

嗱！根據商經局交畀立法會嘅書面文件顯示，12部持牌美食車，過去16個月總收入僅約為267萬元，營運嘅美食車每月只有3至5部，個別月份更只有一部美食車營業，最差情況每月只有3.5萬元收入，都真係想眼濕濕、扮憂鬱都嫌費事！阿哥，有營運者話齋，美食車即使停運都有大筆使費：泊車費、牌照費、驗車及保險等必要開支都成10萬個大洋，營運至今蝕到攤攤腰！已下定決心唔再續牌，情願返屋企同仔女玩煮飯仔！

美食車先導計劃原意都係想吸引遊客，之不過，自新冠肺炎疫情以來，政府無能，疫情彈上彈落，依家叫做稍為受控，可惜粵港澳3地通關仍然只聞樓梯響，不見人往來！呢，自去年初疫情爆發以來，12個美食車營運場地有8個不時關閉，其中較受歡迎嘅地點如迪士尼樂園、海洋公園、梳士巴利花園等，斷斷續續關閉咗近一年，喂，你話係唔係苦過金葉菊，慘過梁天來吖！

各位街坊，美食車嘅主要死症就係唔能夠「be water」，香港地少人多，食肆林立，正如有人話齋，如果都係賣魚蛋燒賣，就要靠地點取勝。嗱，你開車開到一個地點，剛好附近無食店又冇魚蛋燒賣，咁你架美食車就有得發圍。當局唔係唔知，仲檢視乜鬼成效吖，引刀成一快，盡快結束美食車先導計劃，咪再害苦主咯！