產評：通脹債券聊勝無　強創新方見出路

港府新一批通脹掛鈎債券（iBond）周四掛牌，綜合券商昨日的暗盤價，一手回報扣除使費料不足300元，無大驚喜。不過，在全球經濟前景變數甚多，尤其連香港也受變種病毒拖累經濟重啟，加上內地次季經濟增長勢頭放緩，對普羅大眾而言，iBond具保本兼抗通脹概念，好過銀行接近零息的定期存款。然而，一般坊間分析普遍不建議長揸3年，足見政府與其施小恩小惠，倒不如務實作金融創新。

綜觀目前香港的投資環境，可謂進退維谷，內部疫情又起波瀾，國際旅運全面復甦無期，零售及旅遊業仍不能擺脫低潮，同時又要面對中美之爭，身處夾縫，地緣政治風險有增無減，令外資卻步；向外遇着次季內地消費市道放緩，廣東又爆疫，今年經濟增長添變數。生意既難撈，投資風險又大，資金苦無出路，雖然美國聯儲局強調通脹回升僅短暫，但市場顯然不放心，標榜與通脹掛鈎的iBond，對要為尋求穩健出路的投資者而言，不失為選擇，即使回報「雞肋」，反正穩賺不賠，聊勝於無。

過去不少收息族，會選擇敍做人民幣定存，享受相對港元定存為高的利息，惟去年中以來人民幣已明顯升值，且內地官方一直強調無大升條件，加上近次聯儲局會議對利率展望有變，或會提前加息，為美元創造反彈空間，故現時敍做人民幣定存，息率或未必夠抵銷匯率波幅，一旦下半年內地經濟增長減速比預期快，人民幣匯率有機會要持續調整來刺激出口，令今次iBond多了一班捧場客。

至於有指港府發行iBond，能有助深化零售債券市場，惟從過去發行的表現可見，二手市場成交疏落，在促進債市發展方面實際作用有限。對機構投資者而言，寧可選擇更具市場深度的主流美元債券，又或者具中國概念的人民幣債券，均比港元債券更吸引，尤其是在中美爭霸下，與美元掛鈎的港元前途未明，變相又多一重風險因素要考慮。如是者，發行iBond充其量只是一眾財金官員做門面工夫交差，因循而事倍功半。

誠然，中美金融脫鈎勢所難免，內地正提速測試央行數碼貨幣，港府與其大費周章搞iBond，倒不如花更多心思配合內地金融發展，充分發揮作為中國境外國際金融中心的角色，尤其跨境支付，始有望鞏固整體競爭力。老是抱着「做開就做」，間中開「派糖」派對應酬港人，對市民、企業及金融中心地位的幫助都不大，所謂「授之以魚，不如授之以漁」，推動金融創新才是振興經濟的出路，而非給予炒賣速食的捷徑。