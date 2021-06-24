新冠疫情在內地正處於嚴峻境況。嚴峻的原因不是本地防疫失控，內地防控十分有效，而是國外病毒不斷通過不同渠道入侵，並且入侵差不多是全方位的。一是在內地主要與國外的通道入侵；二是入侵的中介也不止於人傳人，進口貨品亦可成病毒入侵的中介。

內地防疫力量強大，也極有決心，但國外疫情未改，內地與國際的來往，包括國人的出入國門，不可能禁制，海外病毒便可有入侵的機會。更甚者，海外病毒不停變異，變種病毒感染力更強，毒性也可變得更厲害。原有的防治疫苗未必可穩定。一旦失守，會迅速蔓延爆發，全球差不多是唯一樂土的中國，也會受大的衝擊，影響及全球民生經濟。

早先深圳輸入的社區感染，已使港口工作受阻。遠洋航運輪船在港口擠塞，使付運時間大大延遲，導致運費騰飛，連鎖地打擊海外眾多接運港口，跨境的貿易受損。在全球疫情中，中國是低風險地區，因此更發揮世界工廠的作用，支援全球。若主要國門港口疫情變壞，便牽一髮而動全身。由內地港口與生產基地把受到的打擊循全球化的供應鏈，擴至其他國家，此所以中國控制疫情，功在國家，也功在全球。

中國正處於疫病的攻防戰中，病毒海外肆虐，伺機入侵中國。中國兵來將擋，水來土掩，勝了一仗，卻不會沒有下一仗。病毒在海外演化變異，再生力強，除非全球疫情受控，否則的話，病毒入侵中國的威脅是沒完沒了。

現時印度的變種病毒Delta主導疫情，Delta的進一步變異病毒已經出現，今後病毒的演化還難以預測，形勢實在嚴峻。英國、俄羅斯、東南亞，以至非洲大多疫情反覆惡化，南北美洲難有大的改善，以現時變種病毒潛伏期長，當可度過夏天，在秋冬再來大爆發。

東莞在一宗確診後全市全民檢測，便不單只為追蹤緊密接觸者，更為防止病毒入社區潛伏。這樣的防疫方法是正確的方法，而不是香港所謂專家們所追求的成本效益。對病毒所知有限，便只能寧枉毋縱。這是西方經濟學態度與真正的公共衞生安全法則的巨大差別。前者以錢為主，後者以人命為本，這也是資本主義與社會主義的分別。

香港疫情改善卻不能興奮過早。香港與內地同處國際變種病毒攻擊之下，香港防疫能力低於內地，如台灣例子，可一時疏漏而失控，失控之後再變種，應對便困難更多。

與此同時，香港應對下半年國際疫情可能惡化，要有心理和政策的準備。