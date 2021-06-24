《蘋果日報》幾天前宣布死期將至，經過一陣掙扎，今日終於斷氣。早前「蘋果九點半新聞」已率先停播，管理層已告知員工各種「走人」方案，結束僱傭關係，讓員工自行選擇，很快就有員工已手持大紙箱，收拾日常用品紛紛離去。據說，毒果報剛剛在幾天前過完26歲生日，結果死期將至的「噩耗」就傳來。

外人不知道毒果報上下有沒有在「最後關頭」過個生日？唱唱歌，許個願，切切蛋糕，強顏歡笑一番？照理說，毒果報那日發通告，聲稱全體同仁「將繼續忠誠地堅守崗位，為迎接黎明來到的時代，奮戰到底」。

當時氛圍下，怎麼看生日會也是應該開的，雖然大老闆入獄了，多名高層被抓了，但「第二梯隊」還在呀，如果真有信心黎明會來，要「奮戰到底」，搞個生日會可是「鼓舞鬥志」的大好機會。然而，大勢已去，沒多久毒果報同仁從黎智英的美國特務助手那裏得知毒果報已定下了死期，甚麼「黎明時代」、「奮戰到底」成了全是瞎扯！

毒果報創辦於1995年，在反中亂港、誨淫誨盜上呼風喚雨，掀起陣陣滔天惡浪，獲得「巨大商業成功」，那時的黎智英囂張不可一世，以為「老子天下第一」。漸漸的，壹傳媒、毒果報出於本性地發生了惡變，它已不是媒體，不是在做新聞工作，而是成了政治工具，成了都市「政治妖獸」；它熱衷政治，熱衷搗亂破壞，顛覆政權；它早已不滿足於搞反中亂港的政治宣傳，而是要充當反中亂港、勾結外國、打倒「港共政權」的領導者、指揮者。

香港的反中亂港勢力聚集在它的旗下，以黎智英為「共主」，7年前「佔中」廣場上的「群丑圖」是很能說明問題，牛鬼蛇神、妖魔鬼怪們全都圍坐在他的身邊。須知，黎智英、毒果報的「江湖地位」和「反動權威」不是甚麼人封的，而是他們以自己的行動和作為打出來的。那時香港的牛鬼蛇神不敢想像，沒有了黎智英、毒果報，他們群龍無首怎麼活？現在好了，大家一鍋端，舒服晒！