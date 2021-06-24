美國總統拜登的愛犬「冠軍」日前去世，本來不是甚麼大新聞，動物和人一樣都離不開生老病死，此乃尋常事，沒想到竟在台灣引發一場政治鬧劇。當拜登在網上透露失去愛犬後，蔡英文第一時間留言：「同樣是動物愛好者，為您失去牠感到遺憾。」若是從愛護動物的角度出發，這也沒有甚麼毛病，畢竟任何動物的生命都值得尊重。問題是，蔡英文作為台灣地區最高領導人，在新冠疫情持續爆發的情況下，她沒有為近在眼前的台灣500多名病歿者和100多名注射疫苗後猝死者感到遺憾，偏偏對遠在天邊的美國總統一條愛犬感到遺憾，未免太奴顏婢膝了吧？難怪不少台灣網民慨嘆「人命不如狗命」。

沒錯，在蔡英文眼中確實是「人命不如狗命」，因為狗也分成不同等級，美國的狗顯然比台灣的狗高貴一些，尤其是美國總統的愛犬，更非尋常可比。有人怒斥她「舔狗」，那也要看舔的是甚麼狗，美國總統的「冠軍」當然值得她大舔特舔。

西漢時期，漢文帝得了癰疽病，疼痛難忍，連御醫也束手無策，只有鄧通不嫌惡心，常為文帝吸吮膿血，使其疼痛緩解。鄧通因此飛黃騰達，富甲天下。可惜好景不常，其下場異常悽慘，官職被後來繼位的漢景帝罷免，所有財產充公，最後身無分文病餓而死。歷史足以為鑑，舔狗者最好為自己留點餘地，免遭後人譏笑。

當然，舔狗也有舔狗的好處。據說台灣駐美代表蕭美琴在向美國乞求疫苗時哀嘆，美國人的疫苗多到可以給動物接種，而台灣卻是一劑難求，她情急之下竟說出「台灣人命還不如狗」。也許就是這句話令美國政客良心發現，將捐贈給台灣的疫苗由75萬劑增至250萬劑。也正因如此，蔡英文當局更加感激涕零，更加賣力舔狗。有人要求他們注重中國人形象，其實這班台獨分子早就不承認自己是中國人，哪裏還有形象可言。