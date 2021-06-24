新冠肺炎疫情在港有緩和迹象，但最大隱憂都是在輸入個案，幾乎無日無之，只要一走漏，便重演印度男播變種病毒事件，港府單靠熔斷機制把關，證明掛一漏萬，難以做到滴水不漏，結果拖到4月才對菲律賓等地航班宣布「禁飛令」，但一貫「做啲唔做啲」，未有把印尼列入禁飛地區。

本報的統計發現，由5月1日至6月14日，45日之內錄得的93宗輸入個案，47宗印尼輸入，平均每日超過一宗，不少帶有變種病毒。

6月12日新增3宗確診，皆為乘搭國泰CX798從印尼抵港的外傭，其中兩人即被驗出帶有L452R變種病毒，當局只是遵照機制禁止國泰航空營運的客機在6月12日至25日期間從雅加達着陸香港，未有對印尼實施如菲律賓的完全禁飛，當時本報已預警潛伏危機，果然本周二新增7宗確診病例，6人是本周日乘航班「GA876」自印尼抵港，大家沒有看錯，又是印尼輸入個案，當局又是循例引用規條禁飛涉事航班兩周。

專家直斥港府無視熔斷機制漏洞，而印尼一再讓確診者離境上機，顯然並非偶然，香港當然必須要有防備，對當地抵港者須設下關卡嚴防，例如要完成接種疫苗，或出發前於當地檢疫14日。若沒有把握防範，最簡單就是直接禁止該國航班飛港。

政府拖到現在才對印尼航班完全禁飛，耐人尋味，有意見指是考慮印尼外傭供應，因菲律賓已被禁飛，再禁印尼便會鬧外傭荒，帶來很多家庭不便。但疫情茲事體大，關係港人福祉，省港澳通關密鑼緊鼓，大家都等了一年半，之前所承受的損失無法估計，通關事在必行，不應節外生枝。外傭來不了，政府可以用其他方法幫助僱主，例如託兒服務，以及提供鐘點女傭資助津貼，辦法總比困難多，明知死路一條，為何不早早回頭？