平情而論，香港公共醫療一直做得不錯，根據世衞組織2020年最新發表數字，香港從2018年起連續兩年成為世界上人均壽命最高地區，2019年香港女性平均88歲，男性平均82歲。這和香港的醫療水平有很大關係。但並非自我感覺良好就能算數，背後存在的問題不容忽視。尤其現時公營醫療資源緊張，公立醫院普遍輪候時間長，其主要原因之一就是缺乏醫生。政府最新統計顯示，香港每1,000人只有1.9名醫生，遠落後於新加坡和日本的2.5名、美國的2.6名、澳洲的3.8名等。

在這前提下，香港公營醫療系統需更多醫生，才能急民之所急，縮短市民輪候時間。如今我們主要是靠香港大學和香港中文大學培育醫生，兩所大學醫科生學額儘管已增至每年500多個，但對於香港來說仍是求過於供。每年有不少香港居民選擇在海外升學，當中就包含醫科學生，面對公營醫療體系長期人手不足，確實有需要思考如何吸引他們回流香港公營醫療系統，為大眾服務！

政府向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》（草案），希望開闢新途徑，吸引在海外接受醫學培訓的香港居民回港服務。對於這種衝破障礙，解決民生問題的舉措，筆者歡迎。但現時草案反映政府目標是引入海外醫生，但又自設絆腳石，搞出所謂特別註冊委員會，可謂大門打開，小門未啟，無法真正解決問題！

如今的草案其實就是換湯不換藥，擬設立的特別註冊委員會將決定是否承認海外醫生資格，委員包括政府代表、醫學專科學院主席、兩間大學的醫學院院長、由行政長官委任的不多於3名醫務委員會的委員等。找來一些相互存在利益衝突的人，究竟又有何幫助？以前年醫務委員會通過豁免海外專科醫生實習方案為例，至去年9月，僅有不足10名醫生申請及獲審批豁免實習，已經充分反映香港醫學界排外的問題。

政府何須將權力外判？政府自己就能夠做好把關工作！衞生署署長和醫院管理局總裁都是專業醫生出身，這兩位作為審批者和責任人，已經絕對可以甄選合適人才來公營醫療系統服務，毋須再假手於人。修改條例，本來就是要衝破限制，不要有其他因素來拖慢步驟。打開了大門，政府偏偏又要為自己堆砌一道小門，簡直是開玩笑！

同樣地，我們還要為很多舊體制、舊規則拆牆鬆綁，特別是城規會改劃土地發展房屋的過程相當漫長，由「生地」變成「熟地」，再到屋宇及基建落成，一般需要10年以上。拆牆鬆綁提升行政主導效率，急民之所急，才是負責任的官員、有良心的政府。