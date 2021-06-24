淫媒毒果玩完，無奈香港仍未平靜，疫情依舊反覆。消息指，大埔有污水樣本驗出變種病毒，衞生防護中心現時掌握少於5宗初步確診個案，其中一名患者居於大埔，意味本地連續16日零感染斷纜。

本來香港一片形勢大好，最起碼和澳門通關在望，詎料澳門當局大玩彈弓手，明明說好本港連續14日無本地個案可研究放寬出入境安排，日前又突然改口將磋商門檻調升至28日。隨着大埔疑有人感染變種病毒，與澳門通關已然無望，加上廣東省疫情仍未喘定，本土個案零星出現，意味粵港澳通關遙遙無期，港人只能繼續癡癡地等。

問題是，經濟不等人。香港總商會總裁語重心長指出，香港屬細小外向型經濟體，按國際貨幣基金組織估計，疫情下已損失6,000億元，金額相當龐大，擔心若持續無法通關，將難以恢復各類經濟活動，或導致本地經濟一蹶不振。這顯然不是危言聳聽，香港最新失業率為6.4%，雖然已是連續兩個月回落，但仍有近25萬人失業，就業不足也有近13萬人，絕非小數目，何況被減薪的打工仔不知凡幾，再不重振旅業帶動消費，只怕略為回落的失業數字很快就會反彈急升。

如今又有變種病毒入侵社區，港府「外防輸入」漏洞百出已是不爭的事實。專家早就指出，變種病毒傳播力強、潛伏期長，而且隔離酒店防疫措施不足，已發生多宗「走漏」個案，早前的「印度染疫男」已是一例，港府於此時此刻反而放寬部分國家入境者的檢疫安排，實在令人費解。比如英國近日疫情突然惡化，單日新增過萬宗確診病例，港府卻容許由英國返港、已接種疫苗人士的酒店檢疫日數減至7日，專家警告此舉或令本港清零一鋪清袋，結果不幸而言中。

港府抗疫無能，證明澳門「彈弓手」事出有因。廢官一味谷針卻任由外來病毒自出自入，簡直靠害！