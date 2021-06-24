特區政府出手，一下子將壹傳媒打翻在地，一個號稱擁有超過60萬網上訂戶的媒體，就此壽終正寢。不少香港人，尤其是「黃絲」覺得不習慣，他們慨嘆此地的言論自由，怎會淪落到如斯地步。

說實話，筆者在香港生活了數十年，過去確實沒見過這等場面，我也有點不習慣，但我不習慣的事，不代表是不合理，只是香港人，包括區區在下，過去都給慣壞了，獅山腳下素來言論過於自由，甚至超過了世界上一般民主地區的尺度，如今只是撥亂反正而已。

部分香港人不是將台灣的民主自由捧到上天嗎？請問蔡英文政府有否禁制言論？當然有，而且不過是在幾個月前，當地的中天新聞就不獲續牌，蔡政府堆砌出一籮筐的理由，明眼人卻知道都是假的，真正原因是中天的立場太偏向國民黨，不為小英所喜。況且，中天還沒有像壹傳媒般，不斷煽動大型反政府示威，主動印製和派發反抗標語。壹傳媒的罪狀遠勝於中天，卻還能比中天多存活半年，香港和台灣的法例孰嚴孰寬，不是不言自明嗎？

更多香港人羨慕的是美國式民主，偏生華盛頓政府對不同意見的包容度，卻比香港政府低得多。壹傳媒觸犯《港區國安法》，政府稍後尚且會向法庭提供大量證據，但在美國前總統特朗普任內，影音平台TikTok究竟觸犯當地哪一條法例？特朗普還不是差點兒就將TikTok絞殺，如今該公司幸保不失，是因為白宮換了主人，可見號稱民主燈塔的美利堅，從來都是生殺隨意，比香港更沒準則。至於中國企業華為又如何威脅到美國安全？華府有證據嗎？經法庭審訊過、定了罪嗎？沒有，當地政府就是憑莫須有罪名，便斬殺華為，就連讓你哼一聲的機會也沒有。相對之下，香港政府應對異見者，已經是最文明，最願意依循法律程序了。