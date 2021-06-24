川竭而谷虛，丘夷而淵塞，唇竭而齒寒。這幾句是壹淫媒集團嘅寫照，樹倒猢猻散，壹淫媒整個集團已全面熄機，樂得死翹翹！漢奸黎窮途末路，應了「人無善志，雖勇必傷」，時辰一到，逐一會報！

呢，消息指大部分毒果報員工已辭職，明知有汗出冇糧出，不走更待何時？毒果報彌留倒數，器官逐一衰竭而亡；另一刊物《壹週刊》亦預告準備摺埋，其社長黃麗裳尋日喺社交網站專頁貼文，指壹仔由2018年賣盤不成後，從紙媒轉型到網媒，惟至今未能扭虧為盈。佢透露自己已做好撤退的事，並拋下「對於有同事仍存一絲希望，我只有狠狠的劈頭一句：別存幻想！」還是女社長比較率直務實，眼見壹淫媒前有千仞懸崖，後有萬條鱷魚潭，若然仍傻戇戇高呼「為迎接黎明奮戰」！這不是精神有問題都肯定腦袋嚴重灌水，老朽只能祝佢好運！

大鑊臨頭各自飛！呢個時候，毒果報社長「沙膽虹」都縮沙，為求保釋願同毒果報割席，唔再扮「君子挺拔，守節如竹」！而毒果報新聞平台總監張志偉亦證實劈炮！仲有嗰位一身罪「葉」嘅「一堅」，漢奸黎辭任董事會主席兼公司執董時，就由佢喺2020年12月頂上，貴為董事會主席，呢位「堅哥」喺台灣都被《台蘋》員工喊打，事關《台蘋》變成蘋果汁（執），至今仍然傳出欠薪及遣散費未有着落，呢位堅哥就變縮頭烏龜，至今恍似人間蒸發，聲沉影寂，唔通真係「堅」到變吸風飲露嘅神仙，逍遙遊於太虛，獨與天地往來？

「一堅」上腦，唔會變大肚婆行鋼線，鋌（挺）而走險！只會變「一傻」！為甩身，早改名「葉枯萎」啦！呢，再有毒果報高層涉違國安大法被捕，據云係寫《蘋論》嘅其中一位主筆，看來，隨着更深入調查，毒果報高層大把人有得震冇得瞓！一日一蘋果，不但食壞腦，更累你要跟「泥紙鷹」勤洗廁所！