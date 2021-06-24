保安局局長李家超罕有在傳媒採訪面前吐出擲地有聲的鏗鏘官箴，上周四在警方國安處採取搜查壹傳媒大樓及拘捕了5名高層後，嚴肅指出應該和罪犯切割。

現涉及的不是一般刑事罪案，而是涉嫌觸犯《港區國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，可「處3年以上10年以下有期徒刑，罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。」警方同日亦公開警誡該報員工要注意言行，可見所犯罪行性質極之嚴重。

打着新聞機構招牌的羊頭、賣反中亂港和反共反華臭狗肉的「為美國而戰」的爛蘋果，作惡26年終於山窮水盡，走到盡頭。不過26年來靠假新聞、造新聞、賣新聞譁眾取寵發迹的爛蘋果，死到臨頭仲呃人，極盡無恥、無良的「那渣」本色。明明是犯法，卻扮可憐、扮受迫害。在警方搜查及拘捕5名高層翌日，出紙50萬份，炮製民意支持反抗氣氛，妄圖「詐型」倒逼保安局解凍1,800萬元資金，既破壞環保，又派都無人要，只有益了廢紙商。

明明是油盡燈枯，員工有汗出無糧出。據說員工領到手的可能是空頭支票，何不把出紙50萬份的資金折現出糧畀員工？早前竟宣稱員工可自動辭職，若等到本周五（25日）或獲發多一個月代通知金，其實該報動新聞已於21日晚率先宣布停播，但仍想攬住部分員工陪葬。

早已被警方在去年通緝的壹傳媒黎智英的助手Mark Simon，眾所周知的美國前情報人員背景的爛果報幕後黑手，不敢返港主持大局，卻在海外（可能是美國）對董事會隔空發功，如果他是光明磊落，何不返港討公道？明明是肥佬黎頭馬的「沙膽虹」，向來膽大包天無人能及，卻第一個跳船割席自保求換取保釋候審，卻叫員工守到最後一刻，搵笨搵到加零一。贈兩句《蘋果日報》：「兵敗如山倒，樹倒猢猻散」。