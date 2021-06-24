最近幾天，內地有兩位教授，被自己拋到了輿論的風口浪尖。一位是上海復旦大學中文系主任朱剛。該校數學學院黨委書記王永珍遇刺身亡，朱剛在復旦官網上撰文悼念。為了炫耀自己的文采與古文功底，大肆賣弄，結果短短百餘字的文章，卻錯漏百出，最離譜的是稱王永珍「求仁得仁」。這豈不是等於諷刺王永珍跟漢奸黎之流差不多，是罪有應得、惡有惡報嗎？堂堂中文系主任，竟成「白字教授」，着實令人驚掉下巴。須知復旦可是內地「十大老牌名校」之一。

另一位是河北燕山大學教授李子豐。本身專業是油氣開採工程，然而卻公開叫板愛因斯坦，要推翻相對論，將項目《堅持唯物主義時空質能觀發展牛頓物理學》申報河北省科學技術獎。科學有質疑精神當然是好事，但大膽假設還需要小心求證。李子豐的項目，用馬列主義來打擊牛頓和愛因斯坦，用哲學來推翻科學，連很多基礎的物理學概念都沒有搞清楚，缺乏起碼的科學規範，徒留笑柄而已。

公眾憤慨的是，朱剛、李子豐之流，究竟是如何躋身大學教授之位的。其實，他們又豈是個別個案，只不過是大學不學無術的一個縮影。清華大學歷史系副主任王奇，不識蔣介石的英文名，便首創譯為了「常凱申」。其實稍微動腦筋想一想，歷史上怎麼會憑空出現一個聞所未聞而又參與眾多大事的人呢？同濟大學哲學系副教授陸興華，將毛澤東詩詞《念奴嬌‧昆侖》誤譯為作者是「詩人昆侖」。前幾天，中科院院士吳孟超逝世，同濟官方將「國士無雙」又誤作「國土無雙」。「白字教授」們，湊齊了文史哲各學科。斯文掃地，莫此為甚。

自然科學界不遑多讓。在李子豐之前，河北科技大學副教授韓春雨在《自然‧生物技術》上發表報告，聲稱發明了一種新的基因編輯技術，堪稱是諾貝爾獎級別的重大成果。獲得數千萬元的科研經費支持，專門建設科研樓，火速當選河北省科技協會副主席，名利雙收，賺得盆滿缽滿。可惜其「成果」很快被國內外眾多科學家質疑無法重複驗證，《自然》也宣布撤稿，一場鬧劇，灰頭土臉地不了了之。

情節雖然不同，性質卻有類似之處。在這些大學教授身上，充斥着一股浮躁，或是急功近利，弄虛作假；或是譁眾取寵，天馬行空。

大學的神聖講台上有此等醜類，非但誤人子弟，耗費國家公帑，更是嚴重損害了中國教育的顏面。而他們即使面具被揭穿，卻依舊優哉游哉，一點兒不感到臉紅羞恥。試問如此環境，如何能培養出創新人物，如何能澡雪人文精神？科學無禁區，但科研須有規範，做人須有底線。

類似的事件，處理過程卻又往往出奇的一致。校方一味息事寧人，家醜不可外揚，等到風頭過去了，便「風平浪靜」。但這並非一家一戶的小事，關乎學術風氣。姑息縱容，只會加劇「破窗效應」，加劇大學教育的沉淪。