正論：清零斷纜變種至　防疫穿窿累街坊

淫媒毒果剛剛偃旗息鼓，新冠變種病毒又至。居於大埔的男地勤驗出帶有L452R變異病毒株，疑屬傳播力極強的印度Delta變種病毒，列為源頭不明本地感染，意味16日本地零確診斷纜。須知變種病毒不是從石頭爆出來的，而是從外地傳入的，港府「外防輸入」漏洞百出，彰彰明甚。

本港昨日新增7宗新冠病毒確診個案，6宗為外地輸入，餘下一宗為本地感染，是前日初步確診、感染變種病毒的大埔27歲男子。該名男患者居於運頭塘邨運亨樓，在港航附屬公司任地勤，亦有在大埔新達廣場任兼職顧客服務員，周日發病，翌日求診。當局亦在大埔逸雅苑附近污水渠網絡找到L452R變種病毒株，追查後發現運亨樓樣本呈陽性。運亨樓2,100名居民已完成強制檢測，沒有找到確診個案，男患者的大部分同住家人沒有確診，算是不幸中的大幸。

目前本港錄得131宗L452R變異病毒株個案，當中129宗是輸入病例，專家相信是在印度發現的Delta變種病毒，警告此變種病毒傳播力強、病毒量多、死亡率高，而且有「後來居上」、「風靡全球」之勢，勢成主流病毒，若本港持續有輸入個案，社區爆發的風險必然大增，甚至將會造成傷亡。實際上，今次確診的男地勤曾接待貨運航班的機組人員，其感染很大機會與外來輸入有關；而早前確診變種病毒的17歲少女，其帶有的變種病毒株雖與今次不同，屬英國變種病毒，但至今源頭不明，反映外防輸入「穿大窿」，社區必然存在隱形傳播鏈。

專家敦促政府收緊入境安排，只許接種疫苗並帶有抗體的人士入境。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府所謂為入境者檢測抗體一直只聞樓梯響，甚至明知英國疫情大反彈，拖到昨晚始肯提高風險級別，但繼續拒絕禁飛，簡直是開門揖疫。更不堪的是，明知已有地勤人員中招，當局依舊漫不經心，居然延至於8月1日始要求進入機場禁區的工作人員必須接種疫苗。整個政府由上到下皆後知後覺，拒絕吸取教訓，第5波疫情大爆發又何足為奇？

說來實在令人惆悵。香港本來形勢大好，一度連續28日本地零確診，專家宣布第4波疫情完結，詎料好景不常，不旋踵即有「染疫三母女」確診源頭不明變種病毒；然而幸運之神仍然眷顧香港，沒有出現社區爆發，更連續16日本地零確診。正當外界以為香港最起碼與澳門通關在望，澳門卻突然「彈弓口」，要求香港要連續28日本地清零才肯放寬出入境安排。言猶在耳，即有男地勤確診，證明澳門彈弓口事出有因，皆因港府抗疫無能，無法予人信心，同時意味通關遙遙無期，經濟繼續尋底。

面對變種病毒來勢洶洶，食衞局局長陳肇始仍然拖拖拉拉，舉棋不定，只懂盲目谷針。奇災巨禍往往在猶豫不決之際乘虛而入，特別是本港4波疫情皆始於外地傳入，教訓還不深刻嗎？