功夫茶：生亂港死累人　毒蘋果遺爛攤

反中亂港永遠走在最前線嘅壹淫媒集團，喺淒風苦雨下全面崩塌；荼毒港人26年嘅毒果報喺尋日呼出最後一口氣，雙腳一伸，死翹翹見閻王去了！正常市民莫不舉杯同慶，有網民一語中的：香港冇蘋果，馬上聰明咗！

漢奸黎一身係罪，官司纏身，其中以涉違反《港區國安法》之案最為嚴重，最高可判囚終身，時辰一到逐一會報，做得大漢奸自必會被釘在歷史嘅恥辱柱上！至於佢一手創辦嘅毒果報，不是假新聞，就係誨淫誨盜，啲黃人長期食咗毒蘋果，智慧從此就冇咗，個腦想唔壞都難！咁嘅一張毒果報，自不然就要被掃進歷史垃圾堆！漢奸黎多行不義，有論者話毒果報生前亂港，死後累人，真係一啲冇講錯！

呢，香港回歸24年，亂足24年，就係多得漢奸黎條粉腸唔少！每逢7月1日，毒果報就派海報鼓吹市民上街；又被踢爆係泛民幕後大金主；其後更與人稱「戴妖」嘅戴耀廷等人密謀如何透過操縱選舉染指特首寶座，妄想奪權變天，完全當阿爺冇到！

再講吖，漢奸黎一再踐踏國家安全紅線，視國安法如無物，多次風騷赴美做美爹嘅忠犬，與當時嘅美國國務卿蓬佩奧及副總統彭斯等政要傾訴衷情，搖尾乞狗餅，期間甚且聲稱「為美國而戰」；2020年更發起聯署去信美國白宮，促當時嘅美國總統特朗普反《港區國安法》，制裁中港政府等。阿哥，你話壹淫媒係一個新聞媒體機構還是別有任務嘅顛覆性政治組織？唔使再畫公仔畫出腸喇啩？

樹倒猢猻散，隨着壹淫媒高層被捕嘅被捕，辭職嘅辭職，毒果報瓜直後，香港科技園公司隨即發聲明，稱會按照契約條款採取行動，意味將啟動收回毒果報工業邨用地程序。顛覆基地剷埋，將軍澳必有一股清新空氣！而隨着毒果報及其網站宣布停運，意味集團失去主營業務，根據上市規則，妖股相信會被指令停牌及取消上市地位，港交所和證監會再不能扮睡叫極唔醒，漠視小股東利益。

毒果死翹翹，留下嘅唔係乜嘢「不畏強權」或「歷史見證」，而係大堆「蘇州屎」，要認真去執，睇怕執到腰折都未必執得掂！嗱，譬如員工嘅薪金、代通知金、遣散費，若毒果報無力支付，最終可能又係破欠基金、即納稅人埋單！呢，毒果報慈善基金同海洋公園合作谷入場人次，美其名曰協助低收入家庭申請門票，依家畀佢蹺起，認真慘情！仲有吖，以預繳方式付費嘅訂戶，除咗被通知「即日停止自動續訂」，至於餘額點退回又冇交代。

阿哥，咁算唔算「一日一蘋果，就咁呃咗我」？各位，乜嘢叫生前累朋友，死後害街坊？依家有辦你睇啦！