神州觀察：躺平主義大流行 青年因何失鬥心

近期內地年輕一代盛行「躺平主義」，卻被當局視作洪水猛獸，繼早前展開輪番炮轟及全面封殺網上「躺平小組」後，有網民近日發現，在淘寶、京東等網購平台有關「躺平」的商品亦已全部下架，證明當局的封殺舉措再度升級。只是誰都知道，躺平現象背後有着更深層次的矛盾衝突存在，是一連串的社會問題導致，而非強行封殺所能解決，就像強按牛頭逼喝水一樣，恐難奏效。

簡言之，躺平主義主張少工作、不買房、不買車、不購物消費、不結婚生子等降低生活欲望、維持最低生活標準的理念。然而該套理念勢必與經濟社會發展嚴重相牴觸，因為只有消費才能拉動經濟，否則一個個都在家躺着，甚麼大內需、內循環計劃可能都得泡湯，後果十分不利，故被當局抨擊為「毒雞湯」，猛批躺平可恥，不負責任，又稱對不起父母、對不起納稅人，要求年輕人一定要爬起來，為家國使命繼續奉獻。

但對年輕一代而言，當局這樣的鼓動宣傳何嘗不是另一碗「毒雞湯」？社會貧富懸殊，總體經濟下行，新冠疫情、人口老齡化等問題都為生存帶來競爭與壓力；經過每天「996」甚至「007」式辛苦打拚之後更發現，所謂成功總是遙不可及，上升空間看不見，只是在為資本家創造效益；薪水不見漲，房價還是那麼高，也許幾十年不吃不喝才能買到；結婚生子方面，國家雖有各式催婚宣傳以及「開放三孩」，但是生不起就是生不起，育兒成本實在太貴，為「人口紅利」做貢獻既無心又無力。是故在「內捲化」的基礎上，產生了截然相反的躺平主義，就是緣於各種現實挫敗感。

正如本次被禁的一些物品上所印字句內容：「只要躺得夠平就不會被割韭菜」，反映出來的恰恰是年輕一代的痛苦心聲，是諸多尖銳的社會結構矛盾令他們徹底喪失了奮鬥的欲望，逼得他們無從選擇，覺得徒勞無益，又搞得身心俱疲，不如躺着更舒服、更划算。別忘了，內地尚有6億月入1,000元以下人口，面對如此高成本、高消費的社會，減少不必要的開支本就是理性選擇；愛惜生命，不願「拿命換錢」，又有甚麼錯？

政府若不從源頭上解決這些矛盾危機，躺平族只會愈來愈多，這就像港片《武狀元蘇乞兒》當中清朝皇帝對天下「丐幫弟子幾千萬」的擔憂，終須靠朝廷自己化解，而非只識一味吹噓奮鬥的人生才是幸福人生，甚至有地方政府作出了「認命可以、躺平不行」的強硬表態，收到的只會是反效果。其實內地計劃生育政策就是活生生的錯誤示範，當初各種強制絕育措施搞得天怒人怨，如今卻又求人生育，躺與不躺都屬基本人權，莫再重複犯錯。