世界視線：西班牙擁統反獨　搞特赦激起眾怒

分離或獨立運動是國際政治中一個敏感話題，不少國家及地區都視之為政治大忌，嚴懲鼓吹獨立人士或政治團體，更是掃獨的第一章。不過，西班牙政府最近反其道而行，為求與獨派謀求政治合作，竟然甘冒六成民意反對的風險，特赦加泰羅尼亞獨立運動的9名在囚領袖，結果政府沒有獲得有氣度、包容的讚美，反而惹來幾萬人上街抗議，而西班牙亦再次陷入分裂危機。

西班牙政府日前特赦9名加獨領袖，他們均在2017年西班牙爆發的加泰羅尼亞獨立運動中，因煽動叛亂及濫用公共資金罪名成立被判監9至13年。他們本來還有很長的獄中歲月，但去年組閣成功、今年二月在議會選舉中被獨派搶了議席的新一屆政府，卻忽然釋出善意，要特赦獨派領袖以求和解。

這項政治權宜之計一公布，即引發大批西班牙人不滿，示威與遊行兩星期前已上演，超過4萬人上街怒吼，反對政府向獨派下跪，他們均認為特赦行動會危及西班牙的統一，加獨分子也根本沒有承認罪行及保證不再犯，故不應特赦。西班牙司法界甚至最高法院也站出來反對，斥責政府無視法例而隨便作出政治干預。

加獨領袖剛踏出監獄便高叫「將繼續推動加泰羅尼亞建國，直到勝利的那一天」，這令民眾更加火滾，當地民意從反獨立漸變成反政府，民眾最不耐煩的是，好不容易平息的加獨運動又將捲土重來。

很多人不解，西班牙政府為何要逆民意捅蜂窩，謀求與獨派合作？當中原因既與新冠疫情有關，也與西班牙政府在新議會中勢力減弱有關，想做出成績，把經濟受重挫的西班牙拉出水深火熱之中，惟有期望國會有統一意見，大家各讓一步。

可是，與虎謀皮本非易事，而西班牙政府打的政治權宜算盤，卻缺乏敏感度地選中了討好獨派領袖，以政治議題換經濟支持，兩者本就不對等。更何況加獨勢力獲特赦後不但沒有回報善意，反而可能趁新議會坐大之勢，推動加獨成為事實。到那時，西班牙政府恐怕下台也挽不了狂瀾。