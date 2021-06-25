英國軍艦進入黑海克里米亞半島俄羅斯領海，被俄艦開火、戰機投實彈示警才回航。俄羅斯公布有關視頻，英國竟然說俄方開火不過是軍事演習。若如此，為何英艦回航呢？這應是美國策劃，用英艦來測試俄方的底線。

用英艦來試，一是英國已成附庸；二是美國還不敢親觸俄羅斯的底線，害怕挑起更大的衝突。美國在恐懼中卻又要挑釁，或許便反映當前在開展對中、俄新冷戰之時，戰戰兢兢、誠惶誠恐的正在衰落的霸權主義。在黑海對俄羅斯如此，在南海和台灣海峽，方法一樣，色厲內荏不變。

因此，對付美國的挑釁便很簡單，就是俄羅斯總統普京的方法，以牙還牙，不是求戰，而是以戰止戰。美國要推烏克蘭出兵，俄國便在邊境陳兵10萬；黑海挑戰，便用實彈驅趕。美國部署導彈核彈在鄰近邊境，普京便說不惜核戰，兩敗俱傷。

美國的霸權求的是資本的利益，沒有利益的不行。瓦解蘇俄已是失着，雖然可掠蘇聯東歐幾十年積累的資源財富，但蘇聯東歐衰落，美國卻失去長期的市場。教訓是可弄垮共黨政權，但關鍵是要建立傀儡政權，才可以長期予取予攜。一旦戰爭，資本的利益會受損，發戰爭財只是軍火商，不是以金融為主的資本的利益。

第二次世界大戰美國棄資助對戰雙方而參戰，是趁機奪全球霸權。其後經韓戰、越戰教訓，哪敢再大打，只是擇弱而鬥，可惜結果鬥不成，反而賠上資財人員和聲譽。美國的戰力主要是用資金堆砌，民心亦不附，典型的紙老虎。相對而言，英國淪落，一如烏克蘭，可悲可嘆。

美國如此，中國便要加強建設，乘虛而入。一是南海吹沙填島應繼續，把海南與西沙、南沙建成互為犄角的防衞基地，打斷美國印度洋太平洋的連接，並在戰時可威嚇日本、南韓和澳洲，穩定東南亞及南海航道。

二是急推「一帶一路」戰略，不是像過往的大灑金錢，讓企業虛耗國家的資本且傷害與其他國家的關係，重心應在建設新的貿易通道，以陸路為主，串連途中各國，打破二、三百年西歐資本主義對歐亞航道的控制。歐亞通道的樞紐應在德國和希臘、意大利，也應全力開拓與非洲的合作，還是基建先行。中國要不惜資財加建歐亞非的鐵路連接，使美國不能壓抑各國發展，反讓國際多元化的發展抑制美國霸權。

三是以攻為守，進軍南美與左翼政權，例如與古巴、委內瑞拉、玻利維亞以及巴西、秘魯等的左翼政治勢力合作，在美國的後院反美。