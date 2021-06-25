香港回歸近24年，被反對派的歪理邪說、被反中亂港的行為、被香港黃師們的教育毒害最深的，是兩至三代的年輕人，這個狀況還在繼續，並沒有因為黑暴平息、《港區國安法》公布、中央全面管治權要撥亂反正、在多個上層建築領域實施整改而中斷。

一些被毒害甚深的年輕人根本不知自己已走上邪路、走上犯罪邊緣，不知反省，還要一條道走到黑，不撞南牆不回頭，他們還覺得自己「夠堅定」、「很英雄」，自己正在為一個「崇高的事業」而奮鬥和獻身；他們不知道自己根本不在「歷史正確的一邊」，根本是逆時代潮流而動，是被居心險惡的政客當槍使，當炮灰；他們的自毀前途、以身試法毫無價值，他們是在危害他人、危害社會。

最近，香港學生組織「賢學思政」的兩名成員王逸戰和黃沅琳，因為涉嫌在網上鼓動「參與非法集結」，以及在網上「多次發放武力抗爭的資訊」，被警方拘捕。王逸戰20歲，黃沅琳19歲，一個是「賢學思政」的召集人，一個是發言人，他們的組織身份說明，他們深受政治毒害，參加涉嫌違法活動頗有資歷，可他們只是「00後」，97回歸時還沒出世。

香港的歷史和未來，與此緊密相聯的中國歷史及命運，他們才知道多少？就被反中亂港之人拉入政治歧途，走向犯罪之路。可怕嗎？反對派一早就宣揚要「薪火相傳」，看看這些孩子們的自以為是表現，黎智英、戴耀廷之流可「浮一大白」，他們「教子有方」也。

王、黃二人被捕之後，「賢學思政」的秘書長召開記者會，辯稱他們發布的「武力抗爭」貼文都是「從學術角度出發」，是在「探討公民義務和不同抗爭手段的正當性及影響」。這樣的說詞，大家都耳熟能詳，其「出處」正是亂港政客們整天鼓吹的「公民抗命」、「違法達義」、「暴力有時或可解決問題」！這些小傢伙，就是這樣被那些老傢伙忽悠調教出來的。老傢伙已經個個坐牢，小傢伙要和他們監禁「相傳」嗎？懂得回頭是岸嗎？