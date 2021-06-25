螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易。香港反對派大多頭腦簡單，思想幼稚，以為憑他們的力量就可以和國家對抗，「結束一黨專政」。尤其是黎智英之流，見過幾個洋人便飄飄然，以致數典忘祖，甘願充當洋犬「為美國而戰」。其實在共產黨眼中，這班烏合之眾根本不值一提。講政治，他們不過是小學雞；搞革命，他們更是班門弄斧。共產黨是擁有9,100多萬黨員的全球第一大黨，百年來不知經歷了多少血與火的考驗，面對任何強大對手都不畏懼，豈會被黎智英之流嚇倒？

過去中央隱忍不發，不是無能為力，而是投鼠忌器。黎智英之流誤將中央的包容視為軟弱、忍耐視為退卻，以致得寸進尺，為所欲為，終於引火自焚，自取滅亡，連辛苦經營26載的毒果報也走向末日。這能怪誰？只能怪自己太無知、太狂妄。

事實上，自從黎智英在佔中之亂以反對派金主及共主的身份赤膊上陣，便注定了今天的下場。內地官媒曾多次警告「叛國禍港四人幫」必被釘在歷史恥辱柱上，勿謂言之不預也，奈何黎智英一直當成耳邊風，即使《港區國安法》落實後，其囂張氣燄依然沒有絲毫收斂，毒果報依然天天煽風點火。殊不知中央數年前已開始部署剷除毒媒的行動，之所以遲至今日才出手，不是因為沒有把握，而是張網以待，讓毒媒盡情表演和暴露，等到時機成熟，不出手則已，一出手就是雷霆萬鈞。可笑黎智英自投羅網，正如飛蛾撲火一樣，連掙扎的機會也沒有。

曾幾何時，黎智英呼風喚雨，指點江山，那是何等風光；如今淪為階下囚，壹鋪清袋，又是何等淒涼。這正是歷史上所有漢奸的共同歸宿，今人不暇自哀而後人哀之，後人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。總而言之，沒有毒媒的香港，耳根將會清淨些，社會將會和諧些，明天將會美好些。