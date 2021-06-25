一國兩制，香港是資本主義社會，萬物興衰都離不開經濟與錢字，不要樣樣事情都政治化，《蘋果日報》搞風搞雨26載，終於「壽終正寢」，周三宣布，午夜後即時停止運作，昨日出版最後一份實體報紙，網站停止更新，壹傳媒旗下其他刊物與網上平台先後宣布關閉。臨死還要狂印谷銷量，想造成話題，死性不改，一貫譁眾取寵的作風。最好笑是居然有人會爭先搶購，說穿了只是發死人財，以為絕版會有炒賣，其實轉眼就會一文不值，與瀕臨除牌壹傳媒的股票一樣，將變成一堆廢紙，放在家中只會孳生蟲蟻。

其實在警方上周拘捕壹傳媒5名高層、大搜壹傳媒大樓後翌日，《蘋果》亦是不理滯銷，狂印數十萬份來向政府反擊，亦有支持者購買拍照放上網。這些真的是小學雞行為，為何平時不買，要到人家釘蓋才熱烈支持，是做帛金嗎？從這件事可以見到部分毒果粉的偽善，假惺惺，毒果銷量一直插水式下跌，廣告絕無僅有，根本是病入膏肓，氣數已盡，執笠是遲早的事，那些所謂支持《蘋果日報》，平時連10元都覺得不值，要等到最後執笠一日，才人有我有，買一份留念，難怪毒果仝人要說聲「多謝晒」。

外媒更可笑，指本港剩下唯一的大型親民主派媒體步向終點，被視為香港新聞自由及「一國兩制」的終結，歐美政府及所謂人權組織紛紛大合奏，上綱上線，但政府清楚表明，執法行動與新聞自由無關，並指摘壹傳媒以新聞機構之名，從事危害國家安全的工作。

無論如何，要走的始終都要走，就算西方國家說三道四，張牙舞爪，都沒法改變壹傳媒即將倒閉的命運。以往誨淫誨盜，賣弄色情暴力，煽動民憤來提高銷量，這種把戲用不了一世，漸漸被人唾棄，無論在香港還是台灣，都兵敗如山倒，注定被時代淘汰，與人無尤。